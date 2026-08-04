На фестивале "ПроДвижение-2026" показали исторические модели

На главной выставке страны во второй раз прошел масштабный автофестиваль "ПроДвижение-2026". Праздник техники и драйва длился целых четыре дня. Его посетили 430 тысяч человек, или почти вдвое больше, чем год назад. Почти вся территория ВДНХ превратилась в огромный музей амбиций конструкторов и дизайнеров автомобилей разных лет и одновременно - в автосалон. Среди 350 представленных автомобилей можно было увидеть как машины, которые создавались, но так и не дошли до конвейера, так и те, что готовятся выйти на рынок.

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Самые зрелищные события развернулись на Октябрьской площади с ареной для дрифта, где профессиональные команды показывали управляемые заносы на специально подготовленных машинах. На площади Промышленности, у ракеты и павильона "Космос", проходило дефиле элегантных ретроавтомобилей: машины выезжали на трассу, и ведущий рассказывал об их истории. На главной сцене у фонтана "Дружба народов" автомобили поднимались на подиум, где ведущие и владельцы проводили их презентации.

Главная сцена фестиваля за павильоном "Центральный" стала центром премьер российского автопрома. В частности, посетителям показали обновленный Aurus Senat. Технически он не изменился: под капотом гибридная установка на базе 4,4-литрового бензинового V8 мощностью 598 лошадиных сил в связке с девятиступенчатым автоматом и электромотором. При этом в конструкцию внесли изменения, повышающие эффективность тормозной системы, подвески и системы подачи топлива. В перспективе ожидается появление подзаряжаемой гибридной версии - на тестовых образцах уже заметили лючок зарядки на переднем крыле. Серийный выпуск обновленного Senat для частных клиентов начался на заводе в Елабуге в конце 2025 года, а старт продаж запланирован на четвертый квартал 2026 года. Цены на стандартную версию ожидаются в пределах 48-50 млн рублей. Long-версия уже доступна к заказу - от 117 млн рублей за небронированную и до 140 млн за бронированную, срок изготовления составляет около полугода. Помимо Aurus, на фестивале впервые вышел к публике возрожденный бренд Volga. Компания ROX объявила о старте производства своих внедорожников в России - на заводе "Автотор" в Калининграде.

Главная сцена фестиваля стала центром премьер российского автопрома: гостям показали новый Aurus Senat и несколько новых моделей бренда Volga

Большим вниманием посетителей пользовалась экспозиция уникальных исторических моделей. "Мы собрали целую сборную экспериментальных проектов российского автопрома, которые олицетворяли собой порыв конструкторской и дизайнерской мысли, но серийными так и не стали, - рассказал "РГ" куратор фестиваля Сергей Знаемский. - Такие машины всегда были и в прошлом, и в настоящем, будут и в будущем. Средин них, в частности, "Москвич-408 Турист", микроавтобус "Старт", а также концепты из музея АвтоВАЗа: Lada Roadster и Lada Revolution, которые показывали на автошоу в 90-е и начале 2000-х. Эти автомобили существуют в единственных экземплярах и редко покидают закрытые коллекции.

Еще один редкий экземпляр - Marussia B2. Это второе поколение российского суперкара, так и не ставшего серийным. Родившийся в конце нулевых годов, автомобиль стал первой попыткой России заявить о себе в мире суперкаров.

Николай Фоменко, основатель компании-создателя, хотел создать спортивные автомобили премиум-класса. В 2010 году на улице Тверской, 17 он даже официально открыл первый шоурум Marussia Motors, где было заявлено о завершении строительства завода и начале продаж суперкаров. Но уже в 2014 году проект закрылся. Один из оставшихся экземпляров Marussia B2 привлекает необычным обликом - агрессивным и футуристичным. Передняя часть, напоминающая букву "М", широкие воздухозаборники, стремительный силуэт... B2 выглядел так, будто сошел со страниц научно-фантастического комикса. Инженеры намеренно сделали автомобиль очень низким (всего 1100 мм) и невероятно широким - (ровно 2000 мм), сопоставимым с легендарным Bugatti Veyron. По словам главного конструктора Игоря Ермилина, такие пропорции были выбраны с учетом российского менталитета - маленький спорткар у нас продать сложно. Для снижения веса кузовные панели изготавливали из углеволокна, который используется в аэрокосмической промышленности и в болидах "Формулы-1".

Увы, по разным данным, компания смогла продать не более 14 экземпляров. Один из них восстанавливает сын основателя компании, поставив перед собой цель привести машину в состояние, в котором она была задумана.

...Многолюдно все эти дни было и у проекта ресторатора и коллекционера Кирилла Биленкина. В 2016 году он задумал построить серию кастомных автомобилей, сочетающих современную технику и ностальгический дизайн. За основу взяли BMW 3-й серии, который тогда можно было приобрести новым, а кузов и интерьер полностью переделали вручную. Получились машины, напоминающие собирательный образ ретрокара 1960-х годов - что-то среднее между 21-й "Волгой" и старыми моделями Volvo.

Биленкин изготовил около 15 таких авто. Каждый из них существует в единственной комплектации и отличается деталями. В итоге проект остался лишь эпизодом в истории российского кастом-движения - примером того, что ретроэстетика и современные технологии вполне совместимы в гараже частного энтузиаста.

"Наш фестиваль - не только про историю, - подчеркнул Сергей Знаемский. - У нас 100 экспонатов современного автопрома, по сути, это автосалон. Мы показываем прошлое, настоящее и будущее, чтобы посетитель мог увидеть весь спектр автомобильной культуры в одном месте".