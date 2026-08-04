На Крымском мосту ужесточили правила провоза топлива

С 4 августа на Крымском мосту меняются правила провоза топлива. Теперь перевозить бензин и дизель можно исключительно в специальных канистрах — из стали, алюминия или антистатического пластика. На каждой должна быть маркировка «ГСМ», «Огнеопасно» или пиктограмма пламени. Общий лимит остается прежним — до 200 литров на машину.

© BFM.RU

Объем одной канистры — не более 40 литров, заполнять ее можно максимум на 95%, чтобы учесть тепловое расширение. Канистра должна быть целой, герметичной, без трещин и подтеков. По требованию сотрудника ее нужно будет пронести через интроскоп. Если тара не соответствует правилам, на мост не пустят. Говорит крымский журналист Александр Горный:

Александр Горный крымский журналист и блогер «Информация о том, что с 4 августа провоз топлива через Крымский мост будет проходить с определенными ограничениями, вызвала переполох среди тех, кто мотался на материк за топливом, у перекупов, которые до сих пор здесь у нас еще функционируют. И в первую очередь это связано с тем, что есть определенные ограничения не на количество провозимого топлива, а на то, в чем оно перевозится. Канистры должны быть либо металлическими, либо алюминиевыми, либо пластиковыми, но сертифицированными для перевозки именно огнеопасных жидкостей. Потому что сейчас вот то, что мы видели последние месяцы: люди массово скупали любую пластиковую тару, которая не была приспособлена для перевозки топлива. И конечно, это все было очень опасно.

Статическое электричество могло дать искру, и могли бы быть очень серьезные неприятности. Сейчас август, немного оживился туристический трафик. Он в первую очередь идет через Крымский мост на личном автотранспорте. И конечно, там повышаются меры безопасности, в том числе при провозе топлива, и информация доводится до туристов. Те, кто едет в Крым, должны очень четко понимать: эти емкости должны быть цельными. Нельзя заполнять топливом по горлышко. И это, в принципе, все очень логично, потому что сейчас жарко, температура днем 32-33 градуса. И конечно, когда все это нагревается, может вызвать определенные неприятные последствия. То есть нужно иметь определенный объем емкости для расширения топлива. Я думаю, что это никак не повлияет на наше качество жизни, так как ситуация с топливом в Крыму заметно улучшилась в последнее время. Есть, конечно, нарекания по качеству топлива, но цена сейчас опустилась до 149 рублей за литр АИ-92 и 179 рублей за литр АИ-95. Это то, что я сегодня увидел: ценники на стелах впервые появились за последнее время. И народ надеется, что цены будут продолжать постепенно снижаться благодаря решению президента о введении компенсации для Крыма за каждый литр».

Одновременно везти топливо и бытовые газовые баллоны нельзя. Исключения предусмотрены для автомобилей с газобаллонным оборудованием и для туристических газовых баллонов объемом до пяти литров. Также через мост разрешили провозить генераторы и домашние электростанции.

В Севастополе с 4 августа на двух крупных сетях АЗС — ATAН и ТЭС — возобновляется свободная продажа всех видов топлива, но сохраняется лимит 20 литров на машину. При этом в Крыму и Севастополе со вторника снижается цена на бензин АИ-92 до 100 рублей за литр, к середине месяца ожидается такое же снижение на АИ-95 и дизель.