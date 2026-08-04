Эксперт оценил необычный автомобильный тренд в Китае

Основатель компании "ВсёИзКитая", председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации экспортеров и импортеров Андрей Коган рассказал "Российской газете", что история с механическими пушистыми хвостами на автомобилях в КНР на самом деле гораздо шире необычного автотюнинга.

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Это яркий пример того, как сегодня устроен потребительский рынок Китая. Простая и визуально привлекательная идея появляется в социальных сетях, быстро становится вирусной, а производители практически сразу превращают её в массовый товар.

Сам тренд начал формироваться ещё в 2024 году. Сначала автовладельцы украшали машины статичными мягкими элементами: ушами, лапами и мордами животных, превращая автомобили в котов, собак, капибар и панд. К весне 2026 года на смену таким украшениям пришли механические хвосты из искусственного меха. Они крепятся к багажнику, управляются с пульта или реагируют на вибрацию кузова, начиная двигаться при разгоне и останавливаясь вместе с автомобилем. Некоторые модели получили голосовое управление, регулировку скорости и встроенные датчики движения.

Ключевую роль в распространении моды сыграли Douyin, Weibo и другие китайские платформы, где ролики с так называемыми "фурри-мобилями" набирают миллионы просмотров. Тренд распространился по крупным городам восточной части Китая, где особенно много молодых автовладельцев. Причём хвосты устанавливают не только на бюджетные автомобили, но и на BMW, Mercedes и другие машины премиального сегмента.

Китайские производители очень быстро предлагают десятки вариантов одного товара, разные размеры, дизайны, способы крепления и ценовые категории. После этого продукция выходит на маркетплейсы и постепенно распространяется за пределы страны.

Подобные тренды регулярно возникают в самых разных категориях: среди товаров для дома, спорта, животных, одежды, электроники, аксессуаров и подарков. Китайские компании умеют за короткое время превращать интернет-мем, необычную идею или локальное увлечение в доступный массовый продукт.

В самом Китае механические хвосты уже вызвали вопросы у юристов и специалистов по безопасности дорожного движения. Подобный аксессуар может рассматриваться как изменение внешнего вида автомобиля, а при ненадежном креплении он способен оторваться на высокой скорости и создать угрозу другим участникам движения. Ранее внимание полиции уже привлекали более опасные вирусные эксперименты, например, попытки устраивать импровизированные "аквариумы" в автомобилях, - отметил эксперт.