Автомобили с пробегом 200 тысяч км: машины, которые еще послужат

В большинство современных моделей сознательно закладывают жизненный цикл 200-250 тысяч км. По крайней мере, в массовом сегменте. Но, как эксперты "За рулем", есть еще вторичный рынок - на нем еще можно найти машины, которые после 200 тысяч км могут служить еще столько же.

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В список издания попали Chevrolet Lanos и Daewoo Nexia - это надежные модели по цене до 300 тысяч рублей. Среди плюсов этих "бюджетников" - простые конструкции, чугунные моторы с большим ресурсом, механические коробки передач.

Не забыли специалисты "ЗР" и про Renault Logan. За 400-600 тысяч рублей можно купить даже "второй" Logan в возрасте 8-10 лет. Также в этой ценовой категории заслуживают внимания Nissan Almera и Chevrolet Cobalt.

Говоря об автомобиле по цене от 700 тысяч до 1 млн рублей эксперты выделяют Kia Rio и Hyundai Solaris. Это достаточно надежные, понятные в ремонте машины. Кроме того, можно рассмотреть "третий" Ford Focus, Volkswagen Jetta, Skoda Octavia, а также Opel Astra H в комбинациях с мотором 1,6 литра с МКП или 1,8 литра с "автоматом".

За 1-1,5 млн рублей лучше остановить свой выбор на Toyota Camry 10-15 лет, поколений XV40 или XV50. Альтернатива - Kia Optima или Mazda 6.

А вот если у вас больше 1,5 млн рублей, то эксперты рекомендуют присмотреться к Lexus IS второго поколения. Хоть у мотора V6 2.5 (208 л.с., 4GR-FSE) и есть минусы, но он вполне может пройти свыше 350 тысяч км. При нормальном обслуживании столько же продержится и "автомат" A960E.

Резюмируя, эксперты отмечают, что при пробеге 200 тысяч км и более машин в идеальном состоянии не будет. Все-таки естественный износ никуда не денется. Но найти хорошие варианты все-таки можно.

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