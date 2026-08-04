АвтоВАЗ рассказал, что скрывается за рестайлингом Lada Niva Legend с новым 1,8-литровым мотором. Автомобиль теперь комплектуется двумя вариантами новых легкосплавных дисков, что является скорее эстетическим улучшением.

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Однако наиболее значимые перемены коснулись передних тормозов. Передний угловой модуль был унифицирован с Lada Niva Travel, а его тормозные компоненты, в свою очередь, позаимствованы у Vesta.

Ранее блок цилиндров переднего суппорта имел три поршня диаметром 30 мм каждый. После модернизации конструкция стала проще: теперь используется один поршень диаметром 54 мм. Невентилируемые тормозные диски были заменены на вентилируемые.

Решение полностью унифицировать поворотный кулак и ступицу с Lada Vesta оказалось удачным. Это позволило отказаться от устаревших суппортов в пользу более эффективных и современных тормозных механизмов. Кроме того, для обычного автовладельца обслуживание стало значительно проще и быстрее: замена передних тормозных колодок теперь занимает меньше времени по сравнению с предыдущей версией автомобиля.

Напомним, одним из главных изменений легендарной "Нивы" стал новый 1,8-литровый восьмиклапанный двигатель мощностью 90 л.с., который ранее был установлен на Niva Travel. Благодаря улучшенной конструкции, максимальный крутящий момент увеличился на 24 Нм.

Обновленная Lada Niva Legend появится у дилеров в августе этого года. АвтоВАЗ официально не объявлял цены на автомобиль.