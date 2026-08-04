Почему в РФ активно скупают автомобили с полным приводом

За полгода в России было приобретено 260,4 тысячи новых машин с полным приводом, что составляет 42,8% от общего количества реализованных машин. Это новый исторический максимум. Предыдущий рекорд, зафиксированный в 2025 году, составлял 39,5%.

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Впервые в 2026 году доля полноприводных автомобилей превысила 40%. Одновременно с этим доля машин с передним приводом впервые за продолжительный период опустилась ниже 60%, составив 57% по итогам первого полугодия, отмечает "Автостат".

C января по июнь 2026 года продажи новых полноприводных легковых автомобилей увеличились на 34%, в то время как показатель для переднеприводных составил всего 3%. Аналитики добавляют, что на российском рынке присутствуют и автомобили с задним приводом, однако их доля незначительна и составляет лишь 0,2%.

Если говорить о моделях, то по итогам первого полугодия 2026 года Lada Niva Travel стала лидером среди новых полноприводных автомобилей в России. Внедорожник от АвтоВАЗа сместил с пьедестала Geely Monjaro, который занимал первое место в 2025 году.

С января по июнь 2026 года было реализовано 21 431 новых Niva Travel. Второе место заняла Niva Legend - 16 083 таких машин. Замкнул тройку лидеров Haval Jolion с результатом в 14 350 проданных полноприводных версий.

Китайский кроссовер Geely Monjaro на этот раз опустился на четвертую строчку с результатом в 13 818 единиц. Пятое место занял кроссовер Tenet T7, разошедшийся тиражом в 13 627 единиц.

В десятку также вошли Voyah Free (6 180 штук), Haval F7 (5 876 штук), Toyota RAV4 (5 609 штук), Toyota Highlander (5 436 штук) и Tenet T8 (5 325 штук).

Как рассказала "Российской газете" директор по коммуникациям ГК "Автодом" и ГК АвтоСпецЦентр Анна Уткина, основной причиной сложившегося тренда является экспансия китайских брендов. Они активно выводят на российский рынок кроссоверы и внедорожники с полным приводом.

Директор управления по работе с автодилерами "Ренессанс страхование" Станислав Бельский согласен с этим утверждением.

По его словам, рекордная доля полноприводных автомобилей - это в основном структурное изменение рынка, доминирование китайских кроссоверов, где полный привод предлагается значительно чаще, чем раньше.

"Раньше массовый сегмент состоял в основном из седанов и компактных переднеприводных автомобилей. Сейчас - это автопром Китая, а многие китайские модели уже в средних и дорогих комплектациях имеют полный привод. То есть покупатель зачастую приобретает полный привод не потому, что специально его искал, а потому что именно такие автомобили сегодня наиболее доступны в масс-маркете", - говорит эксперт.

Он считает, что в ближайшие год-два доля полноприводных авто продолжит расти, так как линейка таких моделей будет только расширяться (например, за счет гибридных полноприводных машин).

Эксперт "Газпромбанк Автолизинг" Евгений Липовицкий отмечает, что покупатели стали практичнее.

"Автомобили подорожали, и теперь нередко выбор модели делается на более длительный срок, поэтому многие готовы переплатить за лучшую проходимость, устойчивость зимой и более высокую ликвидность на вторичном рынке. Преимущества полного привода очевидны. Он улучшает сцепление с дорогой при разгоне, повышает устойчивость на снегу, льду и мокром покрытии, облегчает движение по грунтовым дорогам и позволяет увереннее чувствовать себя в сложных погодных условиях. В конце концов даже в крупных городах нередко после снегопадов сложно выехать с парковочного места", - говорит он.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев напоминает, что Россия - страна с суровым климатом.

"Большую часть года многие регионы покрыты снегом и льдом. Современные системы полного привода стали более эффективными, экономичными и надежными. Они часто обладают различными внедорожными режимами, что делает их более универсальными", - рассказывает эксперт.

Впрочем, при покупке кроссовера или внедорожника в версии 4x4 стоит учитывать, что такие автомобили обычно стоят дороже, имеют более сложную трансмиссию, требуют дополнительных затрат на обслуживание и ремонт.

"Как правило, выше и расход топлива, хотя современные системы полного привода сделали эту разницу значительно меньшей, чем десять лет назад", - напоминает Липовицкий.

Сергей Толкачев считает, что для большинства водителей, которые ездят в основном по городу, полный привод может быть избыточным.