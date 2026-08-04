Современные двигатели Lada способны пройти 220 тысяч километров

Глава управления проектированием силовых агрегатов АвтоВАЗа Григорий Лычев рассказал, что минимальный заложенный конструкцией ресурс двигателей Lada нового поколения составляет 220 тысяч километров. По его словам, эта планка актуальна для всех трех новых двигателей при соблюдении регламента их техобслуживания. Лычев также отметил, что на ресурс влияют условия эксплуатации автомобиля, режим работы мотора и качество горюче-смазочных материалов.

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Лычев добавил, что в реальности встречались экземпляры, которые проходили и 400, и 450 тысяч километров.

Он рассказал, что на заводе используется селективная сборка двигателей: "умная" автоматика следит за размерностью блоков, поршней, распредвалов и коленвалов, и на конвейере все детали компонуются так, чтобы зазоры и сопряжения были оптимальными для максимального эксплуатационного ресурса, сообщают "Автоновости дня".

Ранее, как уже рассказывала "Российская газета", АвтоВАЗ представил новое поколение бензиновых двигателей Lada объемом 1,6 и 1,8 литра. Эти силовые агрегаты получили 37 новых и модернизированных деталей и сохранили "безвтычную" компоновку.