АвтоВАЗ расширил сервис долгосрочной подписки на авто

Компания АвтоВАЗ расширяет сервис долгосрочной подписки на Lada. Теперь получить автомобиль можно не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. Следующим этапом развития программы станет расширение модельного ряда. В сентябре 2026 года в сервисе появится Lada Largus.

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Кроме того, подпиской смогут воспользоваться не только частные клиенты, но и юридические лица.

Напомним, пользователи сервиса от АвтоВАЗа получают новую машину в аренду за фиксированный ежемесячный платеж. В стоимость входят полисы ОСАГО и каско, техническое обслуживание (ТО-1 и ТО-2), помощь на дороге, сезонная замена шин и их хранение у официального дилера. Право управления распространяется не только на арендатора, но и на двух других водителей по желанию.

Ранее услуга была доступна только для седанов Lada Vesta с двигателем 1,6 литра и автоматической коробкой передач в комплектации "Практик". Ежемесячный платеж составляет около 44 тысяч рублей. Годовой пробег ограничен 30 тысячами километров.