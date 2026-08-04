Перечислены минусы и плюсы Dongfeng Huge

Журнал "За рулем" тест-драйв кроссовера Dongfeng Huge, который стоит от 2,7 млн рублей.

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Год назад эксперты издания уже испытывали другой SUV бренда - Dongfeng Mage, который оставил у них весьма приятное впечатление. Но новый Huge - это уже другая история.

Экстерьер автомобиля выглядит более сдержанным и классическим, ориентированным на взрослую аудиторию. Классическая радиаторная решетка, ручки под естественный хват вместо выдвижных оставили положительное впечатление у журналистов.

В движении Huge воспринимается как более степенный и обстоятельный автомобиль. Он комфортнее и мягче едет по разбитым дорогам, а шумовиброизоляция у него лучше, чем у многих конкурентов.

Несмотря на свою мощность (турбомотор 1.5 л, 197 л.с.), Huge не рвет с места. Семиступенчатый "мокрый" робот Getrag работает плавно.

Адекватная динамика сочетается с топливной экономичностью. Эксперты отмечают, что на 70 км до дачи, учитывая жесткую пробку и 40 минут по загородной дороге, расход топлива составил 8,7 л/100 км.

Интерьер Huge представляет собой разумное сочетание классики и современности. Из плюсов - ровный пол и правое пассажирское кресло с оттоманкой, что встречается не у многих конкурентов. Однако отсутствие удобного подключения смартфона по протоколам Apple CarPlay и Android Auto является откровенным минусом.

Консервативный флер придают удобные крутилки управления климат-контролем и классический селектор трансмиссии.

Второй минус машины, который отметили эксперты, - это отсутствие полноприводных версий.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что сломалось в Volkswagen Caddy после 280 000 км, пройденных в России.