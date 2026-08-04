Названы надежные универсалы до 1 млн рублей

Эксперт "За рулем" Сергей Зиновьев составил рейтинг надежных универсалов с пробегом до 150 000 километров и стоимостью до 1 млн рублей. В список вошли модели, которые могут составить конкуренцию кроссоверам.

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Первое место, по мнению специалиста, заняла Lada Vesta SW. Автомобиль выпускается с 2017 года. В пределах миллиона рублей можно найти экземпляры с пробегом 50-100 тысяч километров. Также доступна версия SW Cross с увеличенным клиренсом 203 миллиметра. Рекомендуемый выбор - двигатель 1.6 мощностью 106 лошадиных сил с механической коробкой передач.

Второе место досталось Lada Largus. Этот автомобиль разработан на базе Renault Dacia Logan и выпускается с 2011 года. Существует версия Cross с клиренсом 195 миллиметров и семиместным салоном. Автомобиль доступен только с механической коробкой передач. За миллион рублей можно приобрести 10-летний автомобиль в хорошем состоянии с французским двигателем 1.6 мощностью 102 лошадиные силы и пробегом до 100 000 километров.

Тройку лидеров замыкает Chevrolet Cruze. Это ближайший родственник Opel Astra J, разработанный корейским подразделением GM. Цены на машину в хорошем состоянии с пробегом до 150 000 километров начинаются от 800 000 рублей. Атмосферные двигатели 1.6 и 1.8 с чугунными блоками отличаются простотой и надежностью, их ресурс превышает 400 000 километров. Механическая коробка передач служит долго, а автоматическая - до 150 000 километров, после чего требует переборки. Среди недостатков - легко царапающееся покрытие, быстро мутнеющий хром, трескающийся кожзам и возможные проблемы с обогревом сидений.

Четвертое место досталось Ford Focus. В третьем поколении автомобиль имеет тесноватый салон, но при этом он комфортен и хорошо защищен от коррозии. Цены на Focus варьируются от 400 000 до 1,5 млн рублей. Наиболее ценными считаются версии с атмосферным двигателем 1.6 и механической коробкой передач. Гидроавтомат доступен только с турбомотором 1.5, который сложен и дорог в ремонте. Атмосферным двигателям полагается робот PowerShift.

Пятое место занял Kia Ceed. На вторичном рынке этот автомобиль переоценен, и только пятая часть предложений укладывается в бюджет. Доступные агрегаты - атмосферные двигатели 1.4 и 1.6 с механической или автоматической коробкой передач. Трансмиссии служат до 250 000 километров, а моторы - свыше 300 000 километров. Двигатель 1.6 склонен к задирам, в то время как у 1.4 такой проблемы нет. Кузов хорошо противостоит коррозии. Kia Ceed с автоматической коробкой передач признан лучшим вариантом в списке.

Шестое место занял Opel Astra H. Последний год выпуска модели - 2014, а экземпляры в хорошем состоянии стоят от 800 000 рублей. Подвеска автомобиля отличается высоким качеством, кузов не подвержен коррозии, а количество электроники минимально. Доступны двигатели 1.6 (115 лошадиных сил) и 1.8 (140 лошадиных сил). Младший мотор предлагается только с механической коробкой передач, старший - с механической коробкой передач или автоматической коробкой Aisin, которая служит до 300 000 километров.

В топ-7 также попал Toyota Corolla Fielder. Это самый распространенный праворульный универсал из Японии. За миллион рублей можно приобрести базовые версии 10-12 лет с двигателем 1.5 и вариатором. Силовой агрегат требует бензина АИ-95, к 100 000 километрам пробега может появиться масложор и растянуться цепь. Вариатор может потребовать ремонта к 150-200 000 километрам. Автомобиль отличается высокой надежностью, но слабой шумоизоляцией и недолговечными сайлентблоками.

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