Кому может быть интересна аренда машины по подписке

С сентября «Ладу Ларгус» можно будет арендовать по подписке. Как сообщает РИА Новости, «АвтоВАЗ» добавит эту модель в свой сервис долгосрочной аренды. Одновременно услуга станет доступна юридическим лицам - для организаций подготовили отдельный договор. Сейчас оформить такую аренду можно в Москве и Санкт-Петербурге.Автоэксперт Пётр Баканов рассказал «Авторадио», кому может подойти такой формат и насколько он способен конкурировать с каршерингом и обычным прокатом машин:

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"Нужно понимать, что сервисы аренды, они появились там не вчера, ни сегодня, уже в двадцать первом году. С такой историей мы знакомы. Жаль, к сожалению, что лизинг вот в полной мере, как это развито в Америке, когда люди вообще не покупают машину, а пользуются ей и потом просто отдают. Пока ещё не столь развит у нас вот на широкую ногу. Сервис долгосрочной аренды, он актуален, наверное, для двух категорий граждан. Первое - это те, которые действительно там смотрят какие-то там автомобили премиального сегмента, которым нужна какая-то комфортная машина, но они не хотят её покупать, не хотят владеть. А второй момент - это люди, которым машина нужна сезонно. Другой момент, что как бы есть каршеринг, который также предлагает долгосрочную аренду. Третий момент заключается в том, что, в принципе, если посмотреть на многих классифайдах просто прокат автомобилей, в том числе долгосрочный, это окажется ещё дешевле".

Эксперт добавил, что при долгосрочной аренде автомобиль, как правило, предоставляют с техническим обслуживанием и сезонной резиной, а страховка уже входит в стоимость.