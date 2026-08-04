Эксперт усомнился в эффективности дронов для выявления нарушений

К вероятному запуску системы фиксации нарушения правил дорожного движения (ПДД) дронами и последующей выписке штрафов есть вопросы — ими задался автоэксперт Дмитрий Попов в комментарии «Царьграду».

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Он считает, что такой сценарий очень сложно воплотить в жизнь, так как есть множество нюансов, которые необходимо учитывать. По его словам, главная задача систем фиксации — не установить точное время или место нарушения, а объективно оценить, было ли нарушение вообще.

К примеру, алгоритм беспилотника может не распознать нарушение, если оно происходит там, где нет сплошной линии разметки.

«Когда есть прерывистая, тоже бывают ситуации, когда это становится нарушением. И это не обязательно двойная сплошная, это может быть одинарная сплошная. Разметки может и не быть, а нарушение, связанное с выездом на сторону дороги, предназначенной для движения во встречном направлении, будет. И вот тогда возникает вопрос: каким алгоритмом пользуется летательный аппарат?» — указал автоэксперт.

Кроме того, Попов напомнил, что стационарным системам фиксации уже сейчас даже частично отсутствующая разметка не помешает определить, выехала ли машина на встречную полосу. По словам Попова, дрон не сможет делать того же.

«Поэтому это можно использовать только исключительно в случаях, когда у нас разметка хороша, и она в хорошем состоянии, и это гарантированно сплошная линия. А все остальные случаи будут многократно спорными», — заключил эксперт.

Ранее из публикации «Коммерсанта» правительство РФ разрешить применять беспилотные дроны для фиксации выезда на встречную полосу, обочину и других нарушений ПДД.