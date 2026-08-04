В НАС объяснили резкий рост обращений владельцев китайских машин в автосервисы

По последним данным, число обращений владельцев китайских машин в автосервисы выросло на 51 процент. В чем причина резкого роста показателя, Ян Хайцеэр.

© Lenta.ru

По словам эксперта, ничего необычного не происходит.

«Китайских автомобилей становится больше, они, конечно, ломаются, но не так принципиально чаще, нежели чем другие марки ломались прежде. И сегодня с каждым днем их количество увеличивается, соответственно, и обращений будет больше с завидной регулярностью», — заявил Хайцеэр.

Специалист добавил, что раньше подобная детальная статистика просто не велась, ориентиром выступали независимые рейтинги надежности. Теперь же ведется анализ реальной посещаемости станций техобслуживания (СТО).

«Чем дольше мы будем эксплуатировать автомобили китайских марок, тем больше их, соответственно, окажется на наших станциях технического обслуживания», — подытожил эксперт.

Ранее стало известно, что в июле 2026 года российский автомобильный рынок пополнился новыми моделями. В стране впервые были зарегистрированы шесть легковых и один легкий коммерческий автомобиль, а также четыре грузовых.