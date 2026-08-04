Чем грозит обслуживание автомобиля в дешевых СТО

Многие автовладельцы готовы на все, чтобы сэкономить. Однако стремление найти доступное обслуживание иногда приводит к неожиданным последствиям.

© Российская газета

Так, низкоквалифицированные и неопытные мастера пытаются выполнить сложные ремонтные работы, не имея необходимых знаний и навыков. В результате автомобиль может стать непригодным для использования или потребовать дополнительного ремонта.

Чтобы убедиться в том, что дешево хорошо не бывает,

"Автовзгляд" решил проверить данную теорию на собственном опыте.

В одном из ангаров на окраине ГСК журналисты обнаружили, что мастер пытается очистить дроссельную заслонку металлической щеткой на шуруповерте. Такой "ремонт" может привести к повреждению детали и снижению производительности двигателя.

В другой мастерской можно было заметить, как специалисты пытаются отремонтировать пороги автомобиля, используя дуговую сварку. Однако они не учли, что кузов на этой машине сделан из алюминиевого сплава, и его ремонт требует особого подхода.

Кроме того, мастера не сняли клеммы с аккумулятора, что может привести к выходу из строя электронных блоков управления (ЭБУ) автомобиля.

Современный автомобиль - это сложная и высокотехнологичная система, требующая специальных инструментов и знаний. Попытка сэкономить на качестве ремонта может привести к повторным затратам или даже к необходимости обращаться в кредитное учреждение.

Если вы хотите быть уверены в качестве ремонта, выбирайте проверенных мастеров и сервисы, которые имеют положительные отзывы и рекомендации. Ибо поговорку о том, что скупой платит дважды, никто и никогда не отменял.

Ранее "РГ" рассказывала о том, какие детали можно купить на авторазборке без вреда для машины.