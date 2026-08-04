Каким будет кроссовер Hyundai Kona

Корейская компания готовит третье поколение своего компактного кроссовера. Благодаря имеющимся шпионским фотографиям у нас есть возможность представить, как будет выглядеть этот автомобиль.

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Модель Kona дебютировала в 2017 году и была сделана на той же платформе, что и Hyundai i20, европейский Kia Rio и появившийся практически одновременно с Kona кроссовер Kia Stonic (кстати, он по-прежнему на конвейере после очередного рестайлинга). Сегодня на конвейере вторая генерация паркетника, премьера которого состоялась в начале 2023 года. С тех пор прошло лишь три с половиной года, однако корейцы уже готовятся показать полностью новый кроссовер, который существенно отличается от нынешней модели.

В конце прошлого месяца в Сети была опубликована фотография грядущей новинки практически без камуфляжа. На ней виден угловатый кузов, сделанный в стиле нового Santa Fe и электрических моделей Ioniq. Передняя часть получила множество деталей и граней, при этом основное настроение здесь задаёт ставшая уже традиционной для Kona «двухэтажная» оптика. Она состоит из встроенных в бампер блоков основного света и вытянутых во всю ширину передней части габаритных огней с различными элементами внутри.

Передние стойки кузова замаскированы, как у того же Santa Fe, и в целом кузов выглядит более крупным по сравнению с нынешней моделью. Дверные ручки — под естественный хват, задние стойки частично окрашены в цвет кузова, при этом остаётся эффект так называемой парящей крыши. Задняя часть пока не засвечена, на замаскированных прототипах заметны лишь высоко расположенные фонари и ниша номерного знака в нижней части крышки багажника. Наконец, кроссовер изображён с колёсными дисками нового дизайна.

Ожидается, что новая Kona получит бензиновый атмосферный 2,0-литровый мотор, а также турбированный 1,6-литровый двигатель и гибридную версию на его основе. Также должен сохраниться полностью электрический вариант, который есть и у нынешнего кроссовера: второе поколение оснащается 156-сильным электромотором в базовой версии и 218-сильным в топовой, обеспечивая запас хода от 392 до 490 км по циклу WLTP.

Колеса.ру

Премьера нового Hyundai Kona ожидается в ближайшие месяцы. Напомним, чуть больше месяца назад дебютировал радикально обновлённый седан Hyundai Elantra.