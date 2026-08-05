Подержанные бизнес-седаны Hyundai XG переживают вторую волну популярности

Подержанные бизнес-седаны Hyundai XG сегодня переживают вторую волну популярности на российском вторичном рынке, обратил внимание журнал Motor. На досках объявлений появились десятки ухоженных экземпляров, которые быстро находят своих владельцев благодаря рекордно низкой стоимости за полноценный Е-класс.

© Motor.ru

Эксперты журнала Motor отмечают, что на фоне резкого удорожания современных автомобилей покупатели все чаще обращают внимание на этот редкий корейский комфортабельный седан, выпускавшийся с 1998 по 2005 год.

Стоимость живых экземпляров Hyundai XG на вторичном рынке варьируется в среднем от 300 000 до 600 000 рублей в зависимости от года выпуска и технического состояния.

Главными достоинствами модели остаются безрамочные двери, просторный кожаный салон с деревянными вставками и мягкая «американская» подвеска.

Автомобили оснащались выносливыми бензиновыми двигателями V6 объемом 2.5 и 3.0 литра, которые легко преодолевают отметку в 500 тыс. км при должном уходе.

© Hyundai

© Hyundai

© Hyundai

© Hyundai

© Hyundai

Основная проблема Hyundai XG в 2026 году — это возраст и дефицит кузовных деталей. Найти новые элементы экстерьера или редкие запчасти на разборках становится все сложнее.

Тем не менее, базовая техническая база унифицирована с популярной Sonata, что значительно удешевляет плановое обслуживание ходовой части и мотора.

Журнал Motor рекомендует рассматривать Hyundai XG тем, кто ищет максимальный уровень комфорта за минимальные деньги, но готов уделять время на поиск специфических комплектующих.