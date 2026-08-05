Созданы присадки, замедляющие износ моторного масла в 4,5 раза

Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина создали смесь антиокислительных присадок, способную замедлить старение моторных масел в 3–4,5 раза. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

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«Со временем масло окисляется из-за высокой температуры и контакта с воздухом, из-за чего густеет и начинает хуже защищать двигатель. Чтобы этого избежать, производители добавляют антиоксиданты, которые тормозят окисление. До сих пор использовался только один вид антиоксидантов. Мы смешали два вида — аминные и фенольные, чтобы они усилили действие друг друга», — рассказал руководитель проекта, профессор университета Владимир Спиркин.

Помимо эффективности, ученые ставили цель предложить максимально дешевый способ производства, чтобы создать доступный продукт взамен дорогостоящих аналогов. Исследователи провели серию экспериментов с базовыми маслами разных ценовых категорий, добавляя к ним новые присадки, а составы испытывали по авторской методике, имитирующей высокотемпературное окисление в работающем двигателе.

Результаты показали, что вязкость состава на основе одного из самых дешевых гидрокрекинговых масел VHVI-4 после окисления росла всего на 3% против 10–14% при использовании каждого компонента по отдельности — от этого показателя зависит, насколько хорошо масло защищает двигатель от износа. Кислотное число масла, отражающее накопление разрушающих двигатель продуктов окисления, снизилось в 1,3–1,5 раза.

«Для нас было принципиально важным доказать, что дешевое отечественное масло VHVI-4 с правильно подобранным пакетом присадок может работать не хуже дорогих импортных аналогов», — объяснила старший преподаватель кафедры химии и технологии смазочных материалов Ксения Попова. По ее словам, это гарантирует стабильность поставок и независимость от внешних факторов.

Использование масел с новыми присадками позволит сократить затраты на обслуживание двигателя легковой машины на 10%. По данным Российского экологического оператора, в стране ежегодно образуется около 3 млн тонн отработанных моторных масел, а мощности по их переработке отстают от объемов образования в 37,5 раза — продление срока службы масла поможет снизить нагрузку на эту систему.

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