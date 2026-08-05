Названы десять самых крупных обновлений Lada Niva Legend

Проекты обновления двух нынешних поколений «Нивы» — трехдверной Legend и пятидверной Travel — стартовали одновременно в 2022 году, сразу после ухода Renault из капитала российской компании. Причем у классической трехдверки есть своя специфика доработок. В частности, из-за запасного колеса, которое находится прямо под капотом, внедрить туда современный агрегат оказалось сложнее всего. Поэтому обновленная Legend выходит на рынок на год позже своей более дорогой сестры.

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Новый двигатель

Главное техническое новшество — полный отказ от жигулевского мотора 1.7 в пользу современного восьмиклапанника объемом 1.8 литра (индекс ВАЗ-11184). Этот атмосферный двигатель знаком по недавно модернизированной Lada Niva Travel, а его ближайшие родственники — агрегаты переднеприводных «Лад».

Мотор размещен продольно: его мощность — 90 л.с., крутящий момент — 153 Нм. 80% тяги достигаются уже при 1000 об/мин, что наделяет двигатель почти дизельным характером. Мощность относительно варианта с классическим мотором 1.7 увеличена на 8 л.с., крутящий момент — на 24 Нм. При этом расход топлива снижен на 10% — 9 л/100 км вместо 9,9 л/100 км.

Чтобы сохранить компоновку с запасным колесом, специалистам пришлось пойти на хитрости. У двигателя изменен даже привод вспомогательных агрегатов, а система вентиляции картерных газов радикально переделана: сапун теперь выведен в верхнюю часть крышки головки блока цилиндров. По данным разработчиков, эта доработка вскоре достанется и модели Niva Travel для унификации производства.

Установка 1.8 продольно потребовала полной перекройки всего подкапотного пространства. Инженеры полностью изменили кронштейны опор и конфигурацию трубок системы охлаждения. На бытовом языке это означает одно: внедрить такой мотор в старую «Ниву» своими руками в гараже практически невозможно — потребуется слишком большой объем переделок, что сделает затею экономически нецелесообразной.

Переход на оцинковку

Впервые за всю историю модели «АвтоВАЗ» применил двухсторонний горячеоцинкованный стальной прокат для штамповки внешних кузовных деталей. Слоем защитного цинка покрыты панель облицовки радиатора, наружная панель капота, панель крыши, наружная панель задка, а также компоненты третьей двери (наружная и внутренняя панели).

Из неоцинкованного металла по-прежнему штампуются днище, боковины и стойки кузова, а также двери и пороги. Подобная избирательность вызвана ограниченным бюджетом модернизации, поскольку переход на другой металл требует обновления многих техпроцессов. Так, заводу пришлось закупить особый комплект сварочных клещей, а для изготовления панели капота изготовить новый штамп.

Сам кузов тоже подвергся некоторым доработкам, получив несколько усилителей. Они потребовались, чтобы повысить общую надежность конструкции, снизить уровень шумов и вибраций, а также внедрить фронтальную подушку безопасности водителя. На массе автомобиля это не сказалось.

Улучшенный интерьер

В нынешнем виде интерьер классической «Нивы» существует с 2019 года. По итогам текущей ревизии салон получил регулируемую по высоте рулевую колонку, на которой отныне установлен более компактный руль — им поделилась Lada Granta.

В ступицу рулевого колеса встроена фронтальная подушка безопасности водителя. Прежде внедорожники комплектовались только подушкой водителя, срабатывавшей по сигналу системы ЭРА-ГЛОНАСС (боковой подушки у «Нивы» не было).

Управление раздаточной коробкой переведено на однорычажную схему, когда одной рукояткой блокируется межосевой дифференциал и включается понижающая передача. К новой схеме прилагается оригинальная облицовка трансмиссионного тоннеля.

Переработанная подвеска

Стабилизатор поперечной устойчивости теперь расположен в переднем свесе кузова, а не позади моста. Такое решение улучшает управляемость, повышает плавность хода и снижает вибрационный фон. Опасения, что перекомпоновка подвески негативно скажется на проходимости, напрасны: поскольку пруток стабилизатора установлен высоко, за бампером, угол въезда остался прежним.

В качестве бонуса проявилось другое новшество: креплением стабилизатора выступают буксировочные проушины, и их заменили другими — более крупными, удобными и крепкими. Другой приятный профит — передние вентилируемые дисковые однопоршневые тормозные механизмы, взятые от Lada Vesta.

Усиленная трансмиссия

Для шестерен коробки передач, отвечающих за пятую ступень и задний ход, применен более прочный материал, а оптимизированный профиль зубьев должен сделать работу агрегата тише. В межколесных дифференциалах инженеры использовали кованые шестерни и сателлиты, а в заднем мосту — усиленные полуоси.

А еще поклонники модели наверняка будут рады тому, что у раздаточной коробки появилась третья опора, которую владельцы машин прежде монтировали самостоятельно, придумывая всевозможные переходные конструкции. У модернизированной Lada Niva Legend это штатное решение.

350 новых деталей

Менее заметных доработок тоже много. В список особо важных стоит включить обновление системы охлаждения. Замена радиатора и перенос вентиляторов позволили увеличить эффективную площадь охлаждения в 3,5 раза — с 178 до 623 кв. см.

Остальные новшества можно перечислить в режиме телеграфа: внедрение единого ключа, центрального замка, дополнительной скорости стеклоочистителей, штатного воздушного фильтра и шумоподавляющей накладки на внутренней стороне капота.

Итого заявлены более 350 новых деталей и компонентов, из которых 70 пришли со сменой силового агрегата. Правда, внешне опознать улучшенную по всем параметрам «Ниву», индекс которой ВАЗ-21211, будет трудно: ее отличает только пластиковая накладка на капоте.