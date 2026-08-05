Ford Mustang с правым рулем: железный конь для RDS GP

Ford Mustang – автомобиль, который приковывает взгляды. А если это дрифт-проект, да еще и с правым рулем, то тем более! Сегодня мы расскажем историю постройки уникального автомобиля, созданного Ильей Федоровым для участия в Гран-при Российской Дрифт Серии.

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«В дрифте я с 2008 года – принимал участие в своих первых соревнованиях в Хабаровске. Затем были РДС-Восток, D1 в Китае и Японии, FIA Motorsport Games и другие гонки. Дольше всего я проездил на Nissan Silvia S13. Была у меня и дрифтовая Nissan Stagea в кузове универсал. Ford Mustang – новая для меня платформа, никогда до этого я на такой машине не ездил. И так получилось, что, наверное, не я выбрал Форд Мустанг, а он выбрал меня, потому что у нас планов переходить на какую-либо американскую машину вообще не было», – рассказал Илья Федоров. «Был план в этом сезоне поехать на Nissan 350Z, в который я хотел поставить двигатель от Mustang, но выяснилось, что 5,0-литровый V8 не влезает в подкапотное пространство 350Z. В итоге мы придумали новый план – поставить его в мой Nissan 180SX. Туда этот мотор спокойно умещается, мы уже сделали 3D-скан и начали думать, как сделать подрамники и все прочее, но потом мой 180SX купили, и получилось, что мотор ставить некуда. Тогда мы подумали, что этот двигатель идеально встанет в тот кузов, с которого его и сняли. Так и был куплен кузов Ford Mustang S550», – объяснил гонщик.

Снаружи

На данный момент этот Форд Мустанг полностью «железный». Пока подрядчики изготавливают карбоновые детали, от автомобиля еще ничего не отрезали. Капот здесь алюминиевый, но по факту очень тяжелый, так что в дальнейшем планируется облегчение кузова – полностью удалить заднюю часть Мустанга и собрать карбоновый вариант, поменять на карбон двери, передние крылья, капот и так далее. Фары, возможно, будут заменены на заглушки, потому что родные весят довольно много.

Единственное, что сейчас заменено по кузову – вместо заднего стекла установлен пластиковый диффузор для отвода воздуха, потому что сзади теперь стоит радиатор.

Внутри

Салон Мустанга, естественно, был максимально разобран и заточен под спорт: вварили каркас безопасности, вырезали все лишнее из дверей и поставили спартанские алюминиевые дверные карты. Установили водительский ковш OMP c 6-точечными ремнями безопасности FOR, спортивный руль Beltenick, подвесной педальный узел Wilwood, электронную приборную панель eDash и модуль распределения питания. За ковшом сиденья – обязательный в соревнованиях по дрифту Firewall.

К ручке вертикального гидроручника добавлены кнопки управления основными функциями автомобиля: включение зажигания, запуск машины, включение помпы и прочее – удобно, что они всегда под рукой.

Железо

Итак, под капотом стоит «родной» 5,0-литровый двигатель Ford Mustang S550 Coyote. Внутри мотор полностью стоковый, тюнинг коснулся только навесного оборудования, однако даже так мощность удалось поднять с 420 до 750 лошадиных сил.

Был установлен сборный алюминиевый впускной коллектор большего объема (в стоке он пластиковый), воздушный фильтр большего объема от грузовика (выбран из-за большой пропускной способности и хорошей фильтрации), подобранный под нужный диаметр компрессора шкив коленчатого вала ATI Super Damper и ременной центробежный компрессор Rotrex, рассчитанный на 1400 сил.

На первых этапах сезона 2026 года в команде смешивали бензин со спиртом в пропорции 50 на 50, но затем мы полностью перешли на специализированное топливо Е85 (85% этанола и 15% бензина). В топливной системе работают омологированный бак Radium Engineering объемом 40 литров, четыре насоса (два качают топливо постоянно, третий подключается на высоких оборотах, четвертый – перекачной), две модернизированные топливные рейки и форсунки Injector Dynamics ID1300. Топливные магистрали собраны на тефлоне, чтобы их не разъедал спирт. Топливный бак, как и радиатор с огромным вентилятором, установлены сзади – в зоне багажника. Всем управляет ЭБУ Link Voodoo Pro.

Теперь о подвеске. Спереди используется Wisefab для Ford Mustang S550, а сзади установлена многорычажка от Nissan 350Z. Причем задние стойки Feel стоят не в стандартном месте, а лежат по системе push-rod. Такое решение пришлось принять потому, что в Мустанге амортизаторы и пружины стоят отдельно. Из-за того, что задняя подвеска и подрамник здесь от 350Z, разместить стойки вертикально невозможно – их пришлось, образно говоря, положить в багажник. Задние ступицы – от 350Z, приводные валы – от 370Z, редуктор и тормоза – от 350Z. Спереди пока стоят тормозные механизмы от Mustang, но на будущее уже заготовлены кулаки и тормоза от Nissan. Коробка передач – 4-ступенчатая секвентальная Gearset.

Что самое интересное, Форд Мустанг стал… праворульным. Для этого была установлена рулевая колонка от Nissan Wingroad, рулевая рейка от праворульной BMW E92 и ГУР от Volvo.

«Я родом с Дальнего Востока и всегда ездил на праворульных автомобилях. Сейчас на гражданской машине я езжу на левом руле, но именно в дрифте, чтобы более эффективно управлять автомобилем, мне комфортнее оставаться на правом руле. Потому что уже выработалась мышечная память: правой рукой рулю, левой рукой переключаю передачи и дергаю ручник», – объяснил Илья.

Первый боевой выезд нового автомобиля Ильи Федорова состоялся на первом этапе Гран-при Российской Дрифт Серии 2026. До этого Ford Mustang просто настроили на стенде и даже ни разу не катались на нем. В течение сезона автомобиль постоянно совершенствуется: специалисты настроили подвеску, добавили мощности мотору, доработали рычаги, переделали крепление радиатора, поскольку прежнее сломалось.