Компактный Nissan Magnite вышел на российский рынок от 2,2 млн рублей

Компактный кроссовер Nissan Magnite постепенно появляется на российском рынке. Новые автомобили 2025–2026 годов выпуска уже доступны у продавцов по цене примерно от 2,2 до 2,7 млн рублей, тогда как наиболее привлекательные предложения связаны с поставкой машин под заказ из ОАЭ, сообщает издание SPEEDME.RU.

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Magnite выделяется прежде всего компактными размерами. Длина кузова составляет менее четырех метров, благодаря чему автомобиль ориентирован на повседневную городскую эксплуатацию. Несмотря на небольшие габариты, дорожный просвет достигает 205 мм, а современный дизайн делает модель узнаваемой среди компактных кроссоверов.

Автомобиль выпускается в Индии и поставляется на различные мировые рынки. В Россию сегодня в основном попадают версии для Ближнего Востока с левым расположением руля. Под капотом установлен литровый турбомотор мощностью 100 лошадиных сил, который работает вместе с вариатором и передним приводом.

Даже начальные комплектации предлагают широкий набор оборудования. В оснащение входят шесть подушек безопасности, мультимедийная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, камера заднего вида и современные электронные системы помощи водителю. Более дорогие версии дополнительно получают камеры кругового обзора, дистанционный запуск двигателя, бесключевой доступ и улучшенную отделку салона.

Тем, кто рассматривает покупку автомобиля по схеме параллельного импорта, специалисты рекомендуют заранее уточнять комплектацию. Машины, предназначенные для теплого климата, могут не иметь привычных для российских водителей опций обогрева. Кроме того, важно заранее узнать окончательную стоимость с учетом доставки, таможенного оформления и всех обязательных платежей.

По стоимости Nissan Magnite оказывается рядом с официально представленными в России компактными кроссоверами. Если итоговая цена после оформления составляет около 2–2,2 млн рублей, модель может стать интересным выбором для городской эксплуатации. При более высокой стоимости покупателям уже приходится сравнивать автомобиль с конкурентами, которые предлагают официальную дилерскую поддержку, сервисную инфраструктуру и адаптацию к российским условиям.