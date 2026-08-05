Минтранс отменяет наличные: как цифровой ID заменит транспортные карты

С 1 сентября 2026 года российская система общественного транспорта перейдет на новый этап цифровизации. Как сообщила Кира Доросева, член комиссии по развитию пассажирских перевозок при общественном совете Минтранса РФ, по всей стране официально разрешена продажа билетов и прием оплаты через национальный мессенджер «Макс».

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По словам представителя ведомства, это решение является логичным эволюционным шагом. Билет на транспорт окончательно переходит в разряд цифровых услуг, становясь в один ряд с оплатой коммунальных платежей или обычными онлайн-покупками. Пассажиры получат возможность хранить подтверждение оплаты и сам билет исключительно в электронном виде.

Одним из главных преимуществ нововведения станет возможность предварительной покупки билетов, что существенно ускорит процесс посадки людей в салоны автобусов, трамваев и метро. Кроме того, массовый отказ от физических носителей и наличных расчетов позволит минимизировать типичные конфликтные ситуации между водителями и пассажирами, связанные с неработающими валидаторами, забытыми дома картами или отсутствием мелких денег на сдачу.

Для использования новой системы гражданам потребуется пройти процедуру цифровой идентификации.

Алгоритм подключения выглядит следующим образом:

Необходимо оформить персональный цифровой ID непосредственно внутри приложения «Макс».

Этот идентификатор должен быть синхронизирован и подтвержден через аккаунт пользователя на портале «Госуслуги».

Далее следует найти и зарегистрироваться в специализированном чат-боте транспортного оператора своего региона.

В настройках сервиса нужно привязать банковскую карту или другой способ оплаты и активировать нужный вид проездного документа.

Механика оплаты максимально упрощена: при входе в транспортное средство пользователю достаточно будет навести камеру смартфона на QR-код, расположенный на валидаторе. Система автоматически спишет средства согласно тарифу активного проездного или разовой поездки, пишет РИА Новости.

Также с 1 сентября перевозчиков в России обяжут указывать уровень сервиса в билетах.