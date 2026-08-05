Эксперт рассказал о плюсах и минусах Kia Sportage с пробегом

Эксперт Зиновьев рассказал о плюсах и минусах Kia Sportage с пробегом.

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Найти на вторичном рынке достойный рамный внедорожник за полмиллиона рублей задача не из простых.

Большинство современных паркетников оснащаются электронными муфтами, подключающими заднюю ось по команде бортового компьютера, что лишает их статуса «честных вседорожников».

При бюджете в 500 тысяч рублей среди иномарок стоит присмотреться к «корейцу» Kia Sportage первого поколения (выпуска до 2006 года).

Спортейдж тех лет позиционировался как бюджетная альтернатива отечественной Ниве для поклонников иномарок.

Несмотря на зависимую заднюю подвеску и спартанский комфорт, машина ценится за надежность. В ее активе – рама, жесткое подключение переднего моста, понижающая передача в раздатке и дорожный просвет в 210 мм.

Коробки передач доступны в двух вариантах: механика или классический гидроавтомат. Главная интрига при покупке – реальный пробег: объявления пестрят экземплярами «до 200 000 км», но верить этим цифрам без тщательной диагностики рискованно.

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»: