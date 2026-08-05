Популярный тюнинг двигателя оказался не таким полезным, как многие считают

Установка увеличенного радиатора, спортивного термостата или масляного охладителя давно стала одной из самых популярных доработок автомобилей. Однако специалисты издания 32CARS.RU напоминают, что такие решения не всегда делают машину надежнее и подходят далеко не каждому автомобилю.

© соцсети

Автомеханик Алексей Степанцов отметил, что задача системы охлаждения — поддерживать двигатель в оптимальном температурном диапазоне. Если заводская конструкция справляется со своей работой, дополнительное охлаждение может привести к более длительному прогреву двигателя, увеличению расхода топлива и снижению эффективности отопителя зимой.

Перед тем как покупать элементы тюнинга, специалист рекомендует провести диагностику. Для этого необходимо измерить температуру охлаждающей жидкости через OBD, а при интенсивной эксплуатации автомобиля — дополнительно контролировать температуру моторного масла. Важно анализировать не только максимальные показатели, но и поведение двигателя в разных режимах движения.

Эксперт обращает внимание, что сам по себе низкотемпературный термостат не способен решить проблемы системы охлаждения. Он лишь раньше открывает циркуляцию антифриза через радиатор. Если неисправны вентиляторы, загрязнен радиатор или нарушен воздушный поток, установка нового термостата не устранит причину перегрева.

Такой же принцип действует и при выборе масляного радиатора. Для автомобилей, которые используются как в повседневной эксплуатации, так и на гоночной трассе, оптимальным решением считается подключение через термостат. Это позволяет поддерживать рабочую температуру масла без риска его переохлаждения в обычных условиях.

По мнению специалиста, любые изменения системы охлаждения должны выполняться только после диагностики. Сначала необходимо убедиться в исправности штатных компонентов, затем оптимизировать воздушные потоки и лишь после этого принимать решение об установке дополнительного оборудования.