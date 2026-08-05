Почему число жалоб на ОСАГО выросло почти на 20% за полгода

Основной причиной конфликтов остается неисполнение обязательств по организации восстановительного ремонта. Водители массово сообщают об отказах выдавать направления в автосервисы или о грубом нарушении законодательного срока работ, который составляет 30 дней.

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На данный момент доля натуральной формы компенсации (ремонт) упала до рекордно низких 5–6%, признают в Российском союзе автостраховщиков (РСА). В подавляющем большинстве случаев убытки возмещаются деньгами, что часто не покрывает реальную стоимость восстановления машины.

Участники рынка и эксперты называют две основные причины кризиса:

Логистический коллапс: как отмечает партнер агентства «Автостат» Игорь Моржаретто, санкционное давление и геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке разорвали цепочки поставок. Заказанные детали могут идти в Россию месяцами, что делает уложиться в законные 30 дней физически невозможным. Эксперт предлагает увеличить срок ремонта до 45 дней, хотя и признает, что это лишь частично снимет напряжение.

Несправедливая методология расчета: вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин указывает на проблему ценовых справочников. Техцентры обязаны заказывать запчасти по заниженным официальным расценкам, которые не учитывают срочность доставки. Деталь может стоить 100 рублей при доставке через два месяца или 150 рублей через неделю, но страховщик оплачивает только минимальную цену. Кроме того, справочники неадекватно оценивают даже российские или китайские модели, чьи детали есть на складах, но стоят дороже норматива.

Ситуацию усугубляет и правовой вакуум: законодательство не обязывает станции техобслуживания заключать договоры со страховщиками. Автосервис может просто отказать компании в приеме автомобиля на ремонт, оставляя страховщика без рычагов воздействия.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков подчеркивает «Известиям» парадоксальность ситуации: запчасти якобы отсутствуют ровно до того момента, пока водитель не придет с крупной суммой наличных («котлетой денег»). В этом случае детали находятся мгновенно, однако их рыночная цена оказывается значительно выше той, что рассчитала страховая компания.