Опасная привычка: почему нельзя забывать про стояночный тормоз

Автомобильный эксперт Дмитрий Попов предупреждает: положиться на автоматическую коробку передач и забыть про стояночный тормоз - опасная привычка, которая может привести к печальным последствиям.

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Эксперт пояснил, что режим P в автоматических трансмиссиях не рассчитан на серьезные испытания рельефом. Его возможностей едва хватает, чтобы удержать машину на небольшом склоне. В то же время исправный стояночный тормоз фиксирует автомобиль на уклонах до 23 градусов.

Если месяцами не прикасаться к рычагу стояночного тормоза, велик риск закисания тросового привода. Тросы без движения теряют свою подвижность, что может привести к поломке.

Переусердствование с использованием стояночного тормоза также может привести к проблемам. Тормозные колодки и сопряженные с ними детали могут прикипеть друг к другу, что обернется лишним ремонтом и головной болью для владельца автомобиля, резюмировал Попов в разговоре с RT.

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