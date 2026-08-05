Ситуация на трассе М-4 Дон: где есть бензин и какие пробки на пути к морю

На трассе М-4 «Дон» 5 августа дорожная обстановка по направлению к черноморским курортам Краснодарского края улучшилась. Водители сообщают о минимальных пробках на подъездах к морю. Но сохраняются ограничения по отпуску топлива на отдельных АЗС.

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Пробки на подъездах к морю

Утром 5 августа на федеральной трассе под Горячим Ключем не фиксируется традиционных заторов. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» по состоянию на 11:30 небольшие заторы зафиксированы у поселка Архипо‑Осиповка Геленджика и Новороссийска. Плотное движение транспорта наблюдается на трассе А-147 Джубга — Сочи. Заторы у Джубги в сторону Сочи, а также придётся постоять у Новомихайловского, в Туапсе и в поселке Лазаревское.

Ситуация с бензином на М-4 «Дон»

Сегодня на территории Горячего Ключа работают 15 из 17 АЗС. На большинстве работающих АЗС по решению собственников введены ограничения – бензин отпускают от 30 до 50 литров на один автомобиль дизельное топливо – от 50 до 200 литров. Отпуск топлива в канистры запрещён на всех АЗС. АИ-92 доступен на 15 заправках – на АЗС сетей «Татнефть», «Газпромнефть», «Газпром», «Лукойл», «Rusoil» и «Роснефть». Из них на 5 АЗС сетей «Лукойл» и «Роснефть» топливо отпускают только по топливным картам. АИ-95 – на 14 заправках – на АЗС сетей «Роснефть», «Rusoil», «Газпром», «Татнефть», «Газпромнефть» и «Лукойл». АИ-100 – временно отсутствует. Дизельное топливо – на 15 заправках.

По состоянию на 09:00 5 августа в Новороссийске отпускают топливо 26 АЗС. По решению собственников на всех АЗС введены ограничения – топливо отпускают только в топливные баки и не более 30/50 литров на один автомобиль. АИ-100 нет в наличии на АЗС АИ-95 – есть на 18 АЗС АИ-92 – есть на 20 АЗС ДТ – есть на 26 АЗС.

Наличие топлива на других курортах Кубани

Сегодня 5 августа по состоянию на 09:00 в городе Сочи работают 50 АЗС. В наличии: АИ-100 — на 14 АЗС АИ‑95 — на 35 АЗС АИ‑92 — на 37 АЗС ДТ — на 44 АЗС. На АЗС «Роснефть» действуют лимиты – не более 30 литров бензина и 50 литров дизельного топлива на одну машину, а для станций, расположенных на трассах, эти объёмы увеличены до 50 и 300 литров соответственно. На заправках «Лукойл» допустимый объём составляет до 40 литров бензина и 60 литров дизтоплива на автомобиль.

В Анапе работают 25 АЗС. На 9 АЗС топливо отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта, на 10 АЗС есть ограничения по литражу. АИ-92 — на 19 АЗС, АИ-95 — на 22 АЗС, АИ-100 временно нет, ДТ — на 23 АЗС.