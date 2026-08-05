Стало известно, сколько может стоить в России бюджетная версия Belgee X50

Накануне бренд Belgee заявил о том, что рассматривает возможность запуска продаж в РФ бюджетной версии модели X50. Директор по продажам новых автомобилей "Рольф" Николай Иванов рассказал "Российской газете", что речь идет о компактном кроссовере с понятной технической базой.

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