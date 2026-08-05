Стало известно, сколько может стоить в России бюджетная версия Belgee X50
Накануне бренд Belgee заявил о том, что рассматривает возможность запуска продаж в РФ бюджетной версии модели X50. Директор по продажам новых автомобилей "Рольф" Николай Иванов рассказал "Российской газете", что речь идет о компактном кроссовере с понятной технической базой.
"Belgee X50 в более доступной версии может получить атмосферный двигатель мощностью 122 л.с. и классический 6-ступенчатый гидротрансформаторный автомат - без робота или вариатора. Мы предполагаем, что стоимость автомобиля будет в районе 2 млн рублей, возможно, немного выше. Если бренду удастся удержать такую цену, то модель может получить хороший спрос. Такой автомобиль будет интересен не только частным клиентам, но и каршерингу, корпоративным паркам и другим покупателям, где важны цена, надежность, простота эксплуатации и стоимость владения", - отметил Иванов.