В каких автомобилях не сработают подушки, если водитель не пристегнут ремнем

2 августа в Бураевском районе Башкирии на трассе М-12 «Восток» водитель Volkswagen Polo столкнулся с попутным грузовиком MAN. За рулем находился 52-летний мужчина, с которым ехали две дочери. Столкновение оказалось фатальным для 16-летней пассажирки на переднем сиденье — она была не пристегнута, и подушки не сработали, сообщил Telegram-канал «Башкирия Online». Водитель, по словам знакомых, уснул за рулем.

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Похожий случай произошел 30 июля в подмосковных Люберцах. Подросток без прав за рулем Changan не справился с управлением и врезался в припаркованную фуру Scania. Оба находившихся в машине подростка погибли, они были не пристегнуты, подушки не сработали, сообщает Telegram-канал «Мои Люберцы».

Когда срабатывают подушки

На вопрос, в каких случаях срабатывают подушки безопасности, а в каких нет, отвечают эксперты организации IIHS (Страховой институт дорожной безопасности США), которая проводит краш-тесты. По мнению специалистов, в наиболее простых системах пассивной безопасности подушки срабатывают независимо от того, пристегнуты ли пассажиры.

В руководстве по эксплуатации Volkswagen Polo косвенно указывается, что эйрбэги выстреливают, даже если седоки не воспользовались ремнями. Но список условий, при которых подушки точно не срабатывают, содержит следующие пункты: когда зажигание во время столкновения выключено; когда при фронтальном ударе измеренное блоком управления замедление совсем незначительно; при слабых боковых ударах; при ударах сзади; при опрокидывании; если скорость удара (ускорение) ниже определенного значения, записанного в блок управления.

Также документ уточняет, что владелец автомобиля может сознательно отключить фронтальную подушку переднего пассажира. В зависимости от конкретной комплектации для этого нужно либо воспользоваться специальным переключателем, либо обратиться на сервисную станцию.

«АвтоВАЗ» подтверждает

Помимо этого, постулат, что для простых систем безопасности не имеет значения, застегнуты ли ремни, подтверждает «АвтоВАЗ» в брошюре «Lada Vesta. Руководство по эксплуатации автомобиля и его модификаций» указано следующее:

«Подушки безопасности, а также устройства предварительного натяжения ремней безопасности водителя и переднего пассажира срабатывают независимо от того, находится на сиденье человек или нет».

Также российский автопроизводитель уточняет последствия того, что будет, если эйрбэг раскроется, а пассажиры при этом не пристегнуты.

«Неправильная посадка и (или) непристегнутый ремень безопасности в случае раскрытия подушек могут привести к серьезной травме или гибели, так как для их наполнения газом необходимо пространство», — уточняется в руководстве.

Отдельно подчеркивается: те, кто не пользуется ремнями, рискуют получить в момент ДТП существенно более тяжелые травмы или даже быть выброшенными из автомобиля.

Эйрбэг раскрывается всегда

Что касается современных моделей, то, согласно выводам IIHS, в них установлены более продвинутые системы, где блок управления также ориентируется на показания датчика в замке ремня безопасности. Для непристегнутых пассажиров эйрбэг всегда срабатывает, но при более низких скоростях — в 10–12 миль/ч (16–19 км/ч). В остальных случаях порог срабатывания составляет около 16 миль/ч (26 км/ч).

Таким образом, в авариях в Башкирии и Подмосковье факт того, были пристегнуты седоки или нет, не имел решающего значения: подушки безопасности должны были сработать в любом случае. Но не сработали, чему тоже есть объяснение.

Опасность для непристегнутого водителя или пассажира заключается не только в том, что подушка может не сработать, но и в том, что ее внезапное раскрытие само по себе способно стать причиной тяжелых травм или гибели. Поскольку непристегнутый человек не зафиксирован ремнем, в момент аварии он продолжает двигаться вперед по инерции и оказывается в непосредственной близости от раскрывающейся подушки, которая выстреливает с огромной скоростью (до 240 км/ч).

Удар в таком положении может быть смертельным. По этой причине подушка — это дополнительное средство защиты, работающее только в паре с ремнем, а не его замена.

Большинство современных систем срабатывают вне зависимости от ремня, но с разными порогами: для непристегнутых порог ниже, чтобы они получили хоть какую-то защиту при менее сильных ударах. Однако существуют модели с более сложной логикой. Например, в Acura TL (2007) подушка переднего пассажира отключается, если вес на сиденье менее 65 фунтов (около 29 кг), — это сделано для защиты детей в детских креслах, но также означает, что при определенных условиях подушка не сработает даже при ударе.

У автомобилей Kia Niro (2023–2025) зафиксирован дефект проводки под передним пассажирским сиденьем, из-за которого подушка может не сработать или сработать случайно, — по этому поводу был объявлен официальный отзыв в США. При этом в большинстве штатных ситуаций подушка в этих моделях, как и у других производителей, срабатывает при ударе, даже если ремень не пристегнут, но с учетом скорости и положения пассажира.

В руководствах автопроизводителей довольно подробно описаны случаи, когда надувной купол не раскроется. И самый распространенный — авария со стоящим или едущим впереди грузовиком.

Марка Hyundai описывает типичную модель развития событий: водитель, увидев препятствие, резко тормозит, машина приседает вперед, и в этот момент происходит столкновение.

«При резком торможении передняя часть автомобиля опускается, из-за чего он «подныривает» под транспортное средство, имеющее больший дорожный просвет. В подобной ситуации подушки безопасности могут не раскрыться, поскольку зафиксированная датчиками интенсивность замедления может быть значительно уменьшена», — говорится в руководствах по эксплуатации автомобилей Hyundai.

«Подушки безопасности могут не раскрыться при попутном столкновении с транспортными средствами, когда энергия столкновения поглощена лицевыми поверхностями конструкций кузовов», — приводит другую трактовку руководство Lada Vesta.

В обоих случаях описания сопровождаются одинаковыми иллюстрациями: легковой автомобиль подныривает под заднюю часть грузовика.

Подушки не виноваты

Таким образом, в трагических ДТП подушки безопасности, скорее всего, не раскрылись исключительно из-за особенностей аварий: обе машины буквально поднырнули под более высокие грузовики, о чем свидетельствуют фотографии с мест происшествий.

Сочетание «наполнившаяся подушка + непристегнутый ремень» само по себе является даже куда более опасным, чем «нераскрывшаяся подушка + непристегнутый ремень».

У не пристегнутых ремнем безопасности людей отсутствует «связь» с автомобилем. То есть при фронтальном ударе они продолжают движение с той же скоростью, какая была у автомобиля до столкновения с препятствием, пока их что-нибудь не остановит. Об этом подробно писала газета «Авторевю» со ссылкой на Volkswagen.