Почему автомобильный чехол не всегда помогает сохранить идеальный кузов

Автомобильный чехол давно считается простым способом защитить машину во время длительной стоянки. Однако специалисты напоминают, что этот аксессуар работает только при правильном использовании. В противном случае вместо защиты можно получить потертости и мелкие царапины на лакокрасочном покрытии.

По словам автоэксперта Дмитрия Новикова, основную опасность представляет не ткань, а песок и пыль, которые остаются между кузовом и внутренней поверхностью чехла. Во время ветра материал начинает двигаться, а твердые частицы постепенно повреждают краску.

Чтобы избежать подобных последствий, рекомендуется накрывать только чистый и полностью сухой автомобиль. Немаловажную роль играет и размер изделия: слишком свободный чехол образует складки и сильнее перемещается по кузову, а слишком тесный постоянно давит на выступающие элементы.

Для уличной стоянки лучше выбирать современные паропроницаемые материалы. Они позволяют влаге испаряться и уменьшают риск появления пятен и коррозии. После дождя чехол необходимо снять, просушить и очистить от загрязнений перед следующим использованием.

Эксперты издания 32CARS.RU также напоминают, что тканевый чехол не заменяет полноценную защиту автомобиля. Он не рассчитан на сильный град, падение крупных веток или штормовой ветер. Наиболее эффективным способом сохранить внешний вид автомобиля по-прежнему остается хранение на крытой парковке или в гараже.