Потянет ли ваша машина прицеп

Максимально допустимая масса — ключевой параметр при выборе прицепа для авто.

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По данным 110km.Ru, переезд на дачу или покупка катера часто упираются в простой вопрос: а потянет ли это все ваш автомобиль? Стоит задуматься о параметрах, которые многие водители просто игнорируют. Речь идет о максимально допустимой массе прицепа, запрятанной в документации к машине.

Казалось бы, мощный мотор – гарантия успеха. На деле же буксировочные возможности определяет целый комплекс характеристик. Вид коробки передач, конструкция тормозной системы и даже настройки подвески могут кардинально изменить картину. Между версиями одной и той же модели с разными двигателями разбежка порой достигает сотен килограммов. Все эти сведения не являются секретом: в современных ПТС, прямо в разделе особых отметок, производитель обязан прописать две ключевые цифры. Первая – это масса прицепа, не оборудованного собственной тормозной системой, вторая – масса прицепа с тормозами.

Логика такого разделения вполне очевидна. Легковесные прицепы для мототехники или садового инвентаря обычно обходятся без тормозов и вписываются в лимит до 750 кг. Более солидные конструкции вроде трейлеров для лодок, автовозов или домов на колесах обязаны иметь свою тормозную систему. Кстати, именно в этом случае водителю уже потребуется открытая категория BE. А если общая масса полностью загруженного состава перевалит за 3,5 тонны, то понадобится и категория CE.

Тонкий момент кроется и в так называемом «общем весе состава». Производитель иногда жестко фиксирует этот «потолок», и он оказывается заметно ниже простого сложения максимумов для машины и прицепа. Тут все упирается в безопасность. Превышение допустимой загрузки чревато не только неспособностью авто к экстренной остановке, но и потерей устойчивости во время затяжного подъема.

Где искать нужные цифры

Изучая реальные возможности машин, легко обнаружить парадоксы. Внедорожник Haval, например, готов тянуть за собой лишь 710 кг, если у прицепа отсутствуют свои тормоза. Электрический Volkswagen ID.3 и вовсе не рассчитан на работу с каким-либо прицепом. Зато дизельный BMW X5 или Mercedes G-Класс спокойно справляются с весом вплоть до 3,5 тонн. Среди более бюджетных вариантов Renault Duster показывает результат в 1000-1500 кг, Skoda Kodiaq берет планку в 2,3 тонны, а Skoda Karoq TDI 4x4 – до 2,1 тонны.

Что касается электрического транспорта, то тут фаркоп часто разрешен только для установки велосипедного багажника. Гибриды, особенно подключаемые, напротив, чувствуют себя весьма уверенно с тяжелым грузом и становятся неплохим выбором для путешествий и хозяйственных нужд.

Среди первостепенных требований к безопасности стоит выделить страховочный трос. При разрыве сцепного устройства он обязан мгновенно активировать тормоза прицепа. Помимо этого, существует такое понятие, как статическая нагрузка на фаркоп. По сути, это то вертикальное давление, которое дышло оказывает на шар сцепки в неподвижном состоянии. Обычный диапазон тут – от 40 до 100 килограммов. Выйти за его пределы – значит обеспечить себе ускоренный износ подвески и ухудшить управляемость.

Нельзя забывать и еще об одном правиле: если прицеп забит под завязку, то сам автомобиль далеко не всегда можно грузить по максимуму. Снаряженный состав лучше лишний раз взвесить на специализированных пунктах, которые встречаются в автосервисах и на стоянках для фур. Игнорирование весовых лимитов грозит серьезными штрафами как в России, так и за границей, а при солидном перегрузе инспектор вправе и вовсе запретить дальнейшее движение. Вникать в документы перед поездкой с прицепом – явно более дешевая стратегия, чем полагаться на русский «авось».