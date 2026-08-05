Штраф хотят увеличить вдвое: что может заставить «обочечников» не нарушать ПДД

В России предложили увеличить более чем вдвое штрафы для «обочечников» — водителей, которые объезжают дорожные пробки по обочине, нарушая ПДД. С инициативой выступил глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Нужно ли повысить штрафы для «обочечников» и создают ли такие водители опасные ситуации на дорогах, разбиралась «Вечерняя Москва».

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Насколько опасны «обочечники» на дорогах

С начала 2026 года в Москве и области наказание за подобные нарушения получили 152 тысячи нарушителей, сообщает Telegram-канал Shot. При этом в 32 регионах страны с января текущего года не было выписано ни одного штрафа: нулевые показатели могут быть связаны с устаревшими комплексами фиксации, которые неспособны выявить езду по обочине.

Как рассказал в беседе с «ВМ» председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, любители объехать затор по обочине создают потенциально опасные ситуации. Помимо неожиданных ям или саморезов на самих обочинах, такие водители пытаются выскочить из потока и вклиниться в него обратно, что может приводить к авариям.

— К тому же такое поведение на дорогах нарушает принцип очереди и вызывает у других водителей вполне понятную негативную реакцию. Это и нервирует прочих автомобилистов, и затрудняет само дорожное движение, — отметил эксперт.

Единственный действенный способ фиксации

По словам Похмелкина, единственный действенный способ фиксации этого нарушения — фото- и видеофиксация. Также инспектор ГИБДД может зафиксировать езду по обочине на месте и сразу же выписать постановление.

— Но сотрудников ГИБДД физически невозможно поставить на все участки. Я всегда исхожу из того, что в борьбе с правонарушениями главное значение имеет не неотвратимость наказания, а его суровость. Если все нарушения будут фиксироваться и каждого виновного будут привлекать к ответственности, то это будет на 95 процентов эффективнее, чем повышение размера штрафа, — считает эксперт.

Необходимо ли повышение штрафа

Размер штрафа за езду по обочине пока составляет 2250 рублей. Увеличить его предлагают до 5000 рублей.

По мнению Похмелкина, такие правонарушения действительно необходимо предупреждать, но «по-умному» и «с экономией репрессивного материала».

— Сама по себе репрессия не несет ничего хорошего, если она не подкреплена профилактикой правонарушения и неотвратимостью наказания за него, — заверил эксперт.

Он считает, что наилучший способ борьбы с «обочечниками» — не допускать заторов на дорогах вовсе, так как водители пытаются объехать затрудненные участки движения по обочине часто по причине спешки. Похмелкин также предположил, что можно создавать такие обочины, по которым автомобилистам было бы трудно проезжать.

— Это немаловажный фактор, поскольку на обочине может быть все что угодно. Многие не становятся «обочечниками» не только из-за законопослушности, но и потому, что существует риск повредить автомобиль, — объяснил эксперт.

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