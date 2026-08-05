Почему электросамокаты убивают, а власть все еще думает

Более тысячи ДТП за пять месяцев, 11 трупов и ни одного чёткого правила: почему электросамокаты убивают, а власть всё ещё думает?

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«Электросамокаты стали не просто новым видом транспорта, а настоящим вызовом для городской среды. С одной стороны, они экологичны, удобны и решают проблему «последней мили». С другой — растёт аварийность, а пешеходы чувствуют себя в опасности. Самокаты ворвались в нашу жизнь во время пандемии Covid-19. И как раз это время пришлось на мое нахождение в должности главы муниципального округа Тверской в Москве — самого центрального района. Мы с жителями были, пожалуй, одними из первых, кто начали искать решения проблем, возникших со взрывом популярности средств индивидуальной мобильности и курьерской доставки», — рассказал в комментарии RuNews24.ru эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.

Эксперт подчёркивает, что электросамокаты — неотъемлемая часть современного города. Они сокращают выбросы, разгружают общественный транспорт и повышают мобильность. По данным операторов, только в 2022 году использование электросамокатов помогло избежать выброса более 2 млн кг углекислого газа в российских городах. А 25% поездок на СИМ заменяют короткие поездки на автомобиле.

Однако, как отмечает Яков Якубович, главная проблема в том, что городские власти всех крупных городов России не были готовы к этому. Инфраструктура отсутствует, правила только формируются, а конфликт между пешеходами и самокатчиками обостряется с каждым сезоном.

«В 2026 году аварийность с электросамокатами выросла на 32% по сравнению с прошлым годом: за пять месяцев зафиксировано 1160 ДТП, 11 человек погибли, 1230 получили травмы. Больше всего аварий — в Москве (263), Санкт-Петербурге (101) и Краснодарском крае (88). И уж поскольку электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности ворвались в нашу жизнь неожиданно, пока у нас нет соответствующей инфраструктуры, поэтому происходят ДТП. Решать эту проблему необходимо комплексно».

С 1 марта 2023 года в ПДД появилось понятие «средство индивидуальной мобильности». Однако этого недостаточно. Для начала необходимо, чтобы водители электросамокатов и других СИМ начали придерживаться правил для велосипедистов: ездить по специальной выделенной полосе, а там, где её нет, по крайней правой полосе автомобильной дороги. Отдельная тема – движение «против шерсти» по велополосе. Многие не понимают не знают и не осознают, что движение против движения по велополосе создает невероятную опасность для движения всех участников.

«При стоит указать и еще на один конкретный пробел: на перекрёстках многополосных дорог крайняя правая полоса часто разрешает только поворот направо, а не движение прямо. Здесь нужно просто разрешить самокатам и велосипедам ехать спокойно прямо».

Эксперт напомнил, что власти уже готовят новые меры. В план мероприятий по реализации Стратегии безопасности дорожного движения до 2036 года вошли:

строительство инфраструктуры для СИМ;

государственная регистрация электросамокатов с номерными знаками;

обязательная маркировка, подтверждающая соответствие требованиям безопасности.

«В Госдуме также время от времени предлагают запретить движение электросамокатов по тротуарам и пешеходным переходам (правда этот вопрос находится в ведении органов исполнительной власти). Уверен, что такие меры нужны, но стоит подчеркнуть, что нужно создать понятную инфраструктуру для велосипедов и электросамокатов».

Первоочередные меры: что надо сделать прямо сейчас

По мнению Якова Якубовича, для снижения числа ДТП необходимо:

Усилить ответственность за опасную езду на самокатах и управление ими в нетрезвом состоянии. Контролировать скорость — известны случаи, когда курьеры меняли заводской мотор на более мощный. Передать полномочия по регулированию таким организациям, как ЦОДД, чтобы повысить контроль за недобросовестными водителями. Следить за соблюдением правил с помощью видеокамер. Расширять разметку для СИМ и велосипедов, сделать ее более удобной и логичной, а если это сделать невозможно, наносить временную разметку в тёплое время года. Москва уже имеет хороший опыт в этом направлении. Правда от временной разметки здесь отказались, ссылаясь на неэстетичный вид.

Кроме того, вызывает споры вопрос о том, нужны ли права на самокат. Сейчас для управления СИМ мощностью до 250 Вт права не требуются. Однако если мощность превышает этот порог, самокат приравнивается к мопеду, и нужна категория «М». Минтранс пока не видит необходимости в массовом введении прав, поскольку текущие нормы уже устанавливают такую необходимость. Однако проверить соблюдение норм практически невозможно ввиду отсутствия технических средств и дефицита персонала.