Автоюрист поддержал увеличение штрафа против «обочечников»

Проблема «обочечников» остаётся одной из самых острых на российских дорогах: такие водители не только нарушают ПДД, но и создают реальную угрозу безопасности, сказал НСН автоюрист Дмитрий Славнов.

© nsn.fm

Власти рассматривают ужесточение наказания для водителей, объезжающих пробки по обочинам. С инициативой поднять штраф с 2250 до 5000 рублей выступил глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин, направивший соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину. Славнов поддержал инициативу.

«Я всеми силами поддерживаю повышение штрафов, потому что "обочечники" — это автомобилисты, у которых нет культуры вождения. Если им нужно проехать быстрее, они пренебрегают интересами других, поднимают пыль и объезжают законопослушных водителей, которые стоят в пробке. Если люди не понимают доводов, с ними нужно действовать методом кнута — а кнутом в данном случае как раз и станет повышение штрафов. Такие водители подвергают опасности не только себя, но и всех окружающих: их может занести, они могут съехать с обочины и спровоцировать ДТП, задев другие машины. Контролировать ситуацию должны камеры и инспекторы ГИБДД. Кроме того, можно расширить функционал приложения для автовладельцев: пусть водители смогут фиксировать подобные нарушения и отправлять фото‑ и видеоматериалы в подразделения, которые занимаются вынесением постановлений. Ведь невозможно поставить камеру и инспектора на каждом участке дороги», — сказал собеседник НСН.

Поводом для обращения стала тревожная статистика и летний всплеск аварийности. Абсолютными лидерами по числу нарушений являются Москва и Московская область, где с начала 2026 года оштрафованы 152 тысячи водителей. В Санкт-Петербурге этот показатель составил 124 тысячи. При этом в 32 регионах страны «обочечников» не фиксируют вовсе — там либо нет камер, либо стоят устаревшие комплексы.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин раскритиковал в эфире НСН практику вынесения штрафов на основании фото‑ и видеофиксации, когда снимки делают не автоматические комплексы, а люди.