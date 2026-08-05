Новый Hyundai Tuscon не прошел тестовые испытания

Не каждый тест-драйв заканчивается триумфом. Иногда он оборачивается позором и пожарами. На этот раз в центре внимания оказался новый Tucson от Hyundai, который стал участником испытания в Австрийских Альпах.

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Инженеры компании решили проверить эффективность торможения кроссовера, таская прицеп вверх и вниз по горному склону. Однако тормоза не выдержали нагрузки. Из переднего угла повалил густой дым.

Несколько машин поддержки потушили горящий элемент, но это было лишь началом истории. Как сообщает CarScoops, от высокой температуры передние шины лопнули одна за другой, оставив прототип на обочине.

Это уже не первое происшествие с новинками Hyundai. Ровно полгода назад в ходе дорожных испытаний выгорел дотла прототип нового Hyundai Santa Fe. Похоже, инженерам корейского автогиганта пора пересмотреть подход к безопасности своих автомобилей.