Кроссовер GAC GS8 выдержали 1000 часов в соляной камере

Испытания подтвердили, что кузов GAC GS8 готов к российской зиме и реагентам.

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Независимые эксперты устроили китайскому внедорожнику GAC GS8 настоящее испытание на прочность, поместив его кузовные детали в экстремальные условия.

В аккредитованной лаборатории ООО «Экзотест Рус» образцы металла, вырезанные из капота, крыльев и днища, провели 1000 часов в камере соляного тумана по международному стандарту ASTM B117.

Этот жесткий тест имитирует многолетнее воздействие влаги, перепадов температур и агрессивных дорожных реагентов, с которыми машина сталкивается каждый день на российских дорогах.

По окончании испытания специалисты оценили состояние деталей по международной методике ISO 4628-8:2005. В классификации лаборатории существует пять классов распространения коррозии: от первого (очень слабое) до пятого (очень сильное).

Результат превзошел ожидания: антикоррозионная защита автомобилей GAC соответствует заявленным стандартам и не превышает «класс 2», что означает очень слабое или слабое распространение ржавчины. Даже на участках с искусственно нанесенными надрезами, которые имитируют сколы и повреждения лакокрасочного покрытия, коррозионные образования были преимущественно очень слабыми и слабыми.

При этом специалисты лаборатории особо отметили, что на всех тестируемых образцах полностью отсутствовали признаки отслоения и вздутия покрытия.

Такой результат стал возможным благодаря комплексной заводской антикоррозионной защите, которая включает несколько этапов: алюмокремниевое покрытие, оцинковку кузовных панелей и обработку в катафорезных ваннах.

Для владельцев, особенно в регионах с холодным климатом, где дороги обильно обрабатывают противогололедными средствами, это гарантирует надежную защиту кузова и долговечность покрытия на долгие годы.