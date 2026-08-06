Эксперт Сосновский рассказал, есть ли смысл покупать "свежее" моторное масло
В продуктовом магазине мы привыкли выискивать на упаковке самую позднюю дату. А как быть с моторным маслом? Действует ли здесь то же правило? В этом вопросе "Российской газете" помог разобраться руководитель направления технического маркетинга бренда масел Takayama Александр Сосновский.
"Производитель ставит на канистре дату розлива, и с этого момента начинается отсчет пяти лет. Именно столько масло может стоять в заводской герметичной таре, не теряя своих свойств. Разумеется, если вы не храните его под палящим солнцем или на морозе. В запечатанной канистре масло законсервировано: нет доступа кислорода, влаги, пыли. Производитель гарантирует, что химическая стабильность и пакет присадок останутся невредимыми весь этот срок. И что важно: даже если залить масло в двигатель в последний день этого пятилетнего срока, оно отработает штатный интервал без всяких скидок на возраст. Все, что за пределами пяти лет, - зона непредсказуемого окисления и отсутствия гарантий. А вот если маслу два, три или четыре года - ничего страшного, герметичная канистра полностью защищает его от внешнего воздействия. С момента заливки в двигатель масло попадает в агрессивную среду. Высокие температуры, картерные газы, топливный конденсат и сажа запускают необратимый процесс старения. Срабатываются диспергирующие и противоизносные присадки, падает вязкость, лавинообразно нарастают отложения. Если нарушить регламент замены, износ, перегрев и потеря ресурса двигателя станут вопросом времени. Срок хранения и ресурс в двигателе - это совершенно разные вещи. Качественное масло, залитое строго в рамках пятилетнего срока годности, гарантирует надежную защиту двигателя на протяжении всего межсервисного интервала. Так что гнаться за самой свежей канистрой на полке особого смысла нет. Гораздо важнее - не пропустить момент замены", - отметил специалист.