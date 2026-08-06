Есть ли смысл покупать "свежее" моторное масло

В продуктовом магазине мы привыкли выискивать на упаковке самую позднюю дату. А как быть с моторным маслом? Действует ли здесь то же правило? В этом вопросе "Российской газете" помог разобраться руководитель направления технического маркетинга бренда масел Takayama Александр Сосновский.

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