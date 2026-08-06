Omoda и Jaecoo вытеснили Ford и захватили авторынок Великобритании

В Великобритании наблюдается беспрецедентный рост популярности китайских автомобилей. Новые игроки, такие как Omoda и Jaecoo, уже сегодня обошли Ford.

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В июле 2026 года Великобритания зафиксировала рекордный показатель продаж новых автомобилей с допандемийных времен - 156 571 транспортное средство. Это почти на 12% больше, чем в июле 2025 года. Продажи европейских, японских, корейских и американских марок выросли в среднем на 11%, в то время как китайские бренды показали впечатляющий рост - на 180%. В результате по итогам 2026 года продажи китайских автомобилей выросли на 145% и составили почти 17% от общего числа реализованных машин, сообщает портал Autoexpress.co.uk.

В июле 2026 года Omoda & Jaecoo совершила настоящий прорыв на британском рынке. Ежемесячные продажи новых автомобилей достигли 8905 единиц, а доля на рынке выросла до 5,7%. Это позволило компании впервые занять третье место среди крупнейших автомобильных групп Великобритании.

Обе модели - Jaecoo 7 и Jaecoo 5 - вошли в топ-10 самых продаваемых автомобилей в стране. Jaecoo 7 возглавил рейтинг с ежемесячными продажами в 2709 единиц и занял 4-е место среди всех моделей. Jaecoo 5 разошлась тиражом в 2481 автомобиль (седьмая позиция). Эти результаты позволили Omoda и Jaecoo обогнать Hyundai, Nissan и Ford.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что сразу три китайских бренда вошли в топ-10 мировых автокомпаний.