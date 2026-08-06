Почему современные моторы чувствительны к жаре

Директор по послепродажному обслуживанию Автодом Алтуфьево Роман Тимашов в беседе с «Газетой.Ru» назвал четыре ключевые причины перегрева двигателя в летнюю жару.

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По словам эксперта, главная опасность для мотора исходит от системы охлаждения — проблемы могут варьироваться от утечек жидкости и выхода из строя помпы или термостата до засорения радиаторов и сильного загрязнения двигателя, что нарушает нормальный теплообмен.

Второй фактор — перегрев топливной системы, из-за которого в магистрали образуются паровые пробки, и топливо начинает подаваться неравномерно.

Третья причина, особенно критичная для современных автомобилей, напичканных электроникой, — перегрев блока управления двигателем и датчиков.

Замыкает список снижение эффективности турбонаддува: в жару воздух становится разреженным, а засоренный интеркулер не справляется с охлаждением, что ведет к потере мощности и перегреву.

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, эксперт рекомендует водителям регулярно следить за чистотой подкапотного пространства и радиаторов, а также проходить плановое техническое обслуживание каждые 10 тыс. километров с обязательной проверкой системы охлаждения на предмет течей и заменой масла.