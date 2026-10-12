Почему глушить двигатель при остановке ДПС бесполезно и вредно

Остановка двигателя сразу после сигнала сотрудника ДПС не помогает водителю избежать проверки и может лишь привлечь дополнительное внимание. Как пишет Авто Mail, такая привычка чаще встречается у владельцев старых автомобилей.

Некоторые автомобилисты глушат мотор, едва увидев проблесковые маячки. Они рассчитывают, что после отключения двигателя погаснет приборная панель с предупреждениями и ошибками. Однако инспектор может воспринять резкое выключение мотора как подозрительное поведение.

Вместо обычной проверки сотрудник ГИБДД способен поинтересоваться причиной такой спешки. Из-за этого процедура, напротив, может стать более длительной. Само по себе прекращение работы двигателя не является нарушением, но в описанной ситуации оно не дает водителю преимуществ.

Иногда автомобилисты надеются таким способом скрыть непристегнутый ремень безопасности. Но если нарушение заметили во время движения и зафиксировали до остановки машины, выключение двигателя никак не повлияет на дальнейшие действия инспектора.

Лишняя суета при остановке ДПС обычно не помогает решить проблему. Водителю разумнее сохранять спокойствие, не делать резких движений и не пытаться скрыть обстоятельства, которые уже могли заметить.