Эксперты предрекли большие скидки на автомобили к концу года: в чем причина

За девять месяцев 2026 года импорт новых машин в Россию увеличился на 25%, но их продажи выросли лишь на 7,2% по сравнению с прошлым годом. В сентябре рынок и вовсе показал спад: в первый месяц осени было реализовано 115,1 тысячи новых автомобилей, что на 6,2% меньше, чем в 2025 году.

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Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев называет рост импорта на 25% позитивным сигналом для российского авторынка. Он отмечает, что логистические цепочки полностью восстановились, а дилеры и импортеры уверены в будущем спросе.

Толкачев объясняет расхождение между импортом и продажами временным лагом. Статистика импорта опережает статистику продаж: машины, ввезенные в январе-сентябре, будут реализованы в октябре-декабре. Это создает стратегический запас перед высоким сезоном, а не является проблемой. Значительная часть ввезенных машин уже нашла покупателя, а остальная составляет товарный резерв, который позволит дилерам сдерживать цены в четвертом квартале, несмотря на возможные колебания курса валют.

Профессор считает, что данные о замедлении продаж в сентябре свидетельствуют о нормализации рынка. После бурного роста в 2024-2025 годах рынок выходит на плато, что является естественным для зрелой экономики. В период стабилизации импортные запасы становятся ключевым фактором устойчивости: они предотвратят падение рынка в конце года, так как дилеры смогут гибко управлять ассортиментом и ценами.

Начальник управления автокредитования "Инго Банка" Андрей Еременко, в свою очередь, придерживается иной оценки. Он объясняет разрыв между ростом импорта и стагнацией продаж опережающим ввозом: дистрибьюторы и дилеры массово импортировали автомобили, чтобы успеть растаможить их по старым ставкам до январского повышения утилизационного сбора.

Еременко в разговоре с "Автовзглядом" отмечает, что реальные продажи затормозились, а это создает угрозу затоваривания рынка. Сформированные запасы уже превышают двухмесячный объем продаж, что заставит продавцов сдерживать рост цен на машины из старых партий.

Чтобы разгрузить склады до конца года, дилеры будут вынуждены запускать маркетинговые программы и предлагать более крупные прямые скидки, подчеркнул эксперт.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что доля альтернативного импорта новых авто в РФ достигла рекорда.