Стартер вяло крутит на морозе: как один дополнительный провод решает проблему?

Дополнительный минусовой провод от аккумулятора улучшает пуск двигателя зимой.

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Соединить минусовую клемму аккумулятора с кузовом еще одним кабелем – прием, к которому часть водителей прибегает не от хорошей жизни. На первый взгляд необходимости в нем нет, ведь заводская проводка делает то же самое. Однако штатный контакт со временем теряет надежность, и ток идет по нему все хуже. Дополнительный провод берет часть нагрузки на себя, потери сокращаются, а бортовая электрика начинает работать ровнее.

Любая батарея изнашивается постепенно, обычно выдерживая 5-6 лет. Правда, срок этот легко сокращается: частые разрядки или долгие простои бьют по аккумулятору сильнее, чем кажется.

Даже в неработающей машине часть электроники продолжает тянуть энергию, и заряд потихоньку утекает. Первые симптомы появляются позже – стартер крутит уже не с прежней уверенностью, для пуска мотора нужно больше усилий. В мороз это чувствуется особенно остро, ведь нагрузка растет.

Минусовая клемма связана с кузовом, и через этот контакт проходит ток, необходимый для запуска двигателя и работы остальных систем. Но соединение имеет свойство портиться. Окисление, грязь, ослабленный крепеж – все это повышает электрическое сопротивление. Даже небольшие изменения ведут к тому, что часть энергии рассеивается, а системам автомобиля не хватает питания.

Автопроизводители экономят на всем, и штатный провод здесь не исключение: его чаще всего рассчитывают на усредненные условия и без запаса по нагрузке. Между тем монтаж дополнительного кабеля улучшает передачу тока и снижает потери. Особенно выручает это при пуске в мороз, когда от аккумулятора требуется максимальная отдача.

Пока батарея новая, о проводке водитель обычно не вспоминает. Заряда хватает, стартер вращается бодро, мотор схватывает с первого раза. Но постепенно картина меняется – даже рабочая батарея со временем отдает ток менее эффективно. Зимой это заметно сильнее: холод тормозит химические процессы внутри аккумулятора, и его отдача падает. После ночной стоянки двигатель может запускаться с задержкой, а стартер крутится медленнее. Это первый признак того, что часть энергии теряется еще до того, как дойдет до нужных узлов.

Наладить подачу тока можно, сделав соединение с кузовом более эффективным. Для этого берут отдельный медный кабель и протягивают его от минусовой клеммы аккумулятора к металлической части двигателя или кузова. Так появляется дополнительный маршрут для тока.

Что это дает на практике? Сопротивление падает, и стартер получает больше энергии. Запуск проходит быстрее, причем разница ощущается сразу – особенно в холодную погоду.

Выигрывают от такой доработки не только пусковые режимы. Когда мотор уже работает, генератор начинает быстрее заряжать аккумулятор. Вся электрическая система автомобиля функционирует стабильнее, батарея получает энергию без лишних потерь, а риск проблем с запуском снижается.

О других простых доработках, которые заметно улучшают машину, «За рулем» уже рассказывал.