Водителям рассказали, как справиться с гневом за рулем

Агрессия за рулём появляется не из-за слабых нервов, а становится ответом на стресс и утрату контроля над ситуацией. Об этом «Газете.Ru» рассказала клинический психолог Центра гармонии и здоровья «Будь Здоров» Ольга Уманова.

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«Когда мы сидим в пробке или нас подрезают на скорости, мы чувствуем угрозу своим границам и планам. Мозг воспринимает это как физическую опасность и включает древнюю реакцию «бей или беги», — отметила эксперт.

По словам Умановой, в машине некуда бежать, поэтому энергия выплёскивается в крик, жесты или опасное вождение. Управление автомобилем и обработка конфликта задействуют одни и те же структуры мозга, поэтому в состоянии стресса реакция на дорогу замедляется на доли секунды — этого достаточно для трагедии.

Справиться с гневом помогают несколько техник. Первая — осознанное дыхание: длинный выдох сигнализирует мозгу об отсутствии опасности. Вторая — переформулирование: вместо «он подрезал специально» психолог советует вспомнить о «теории хаоса», когда у другого водителя могут быть свои причины спешить.

Третий способ — создать «кокон комфорта»: прохлада в салоне, спокойная музыка или аудиокнига помогают снизить раздражение. Уманова также советует отделять личность от ситуации с помощью фразы-мантры «Это не моя проблема». Она помогает возвращаться в «здесь и сейчас» через заземление и напоминает о праве на ошибку — как чужую, так и свою.