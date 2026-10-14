Снизят ли в России допустимое превышение скорости: мнение эксперта

Эксперт Моржаретто оценил возможное сокращение порога превышения скорости.

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Снижать планку допустимого превышения скорости, за которую водителю не выписывают штраф, в России в ближайшее время, судя по всему, не будут. Как рассказал автомобильный эксперт Игорь Моржаретто, МВД пока выступает за сохранение действующих правил.

По сути, нынешний порог в 20 км/ч приучает автомобилистов ориентироваться не только на цифру на знаке, но и на возможность избежать наказания. Разрешено 60 км/ч? Некоторые водители рассуждают так: значит, можно ехать почти 80. Подобный подход, считает эксперт, ослабляет внимание к дорожным знакам и вдобавок формирует пренебрежительное отношение к самим правилам.

Между прочим, в ряде развитых стран водителю прощают куда меньше – обычно 5-10 км/ч. Порог в 20 км/ч там встречается редко. Зато современные комплексы фиксации в России, по словам Моржаретто, уже способны выявлять и небольшие отклонения от установленной скорости.

Обсуждение возможной корректировки правил продолжается, однако решение пока не принято. Автомобилисты опасаются другого: если порог снизят, штрафов станет заметно больше. Правда, за малозначительное нарушение инспектор в некоторых случаях может ограничиться устным замечанием – вот только к нарушениям, зафиксированным автоматическими камерами, это не относится.

Ранее «За рулем» рассказал о том, что срок лишения прав могут удвоить за одно нарушение.