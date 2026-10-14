Зима под контролем: один сезон на Gislaved Arctic Control
Как бы обречённо это ни звучало, но все автомобилисты средней полосы России каждую осень осознают неизбежность наступления зимы и, как следствие, необходимости замены летних шин на зимние. А это значит, что временами им приходится испытывать муки выбора. Которые, впрочем, могут завершиться приобретением очень удачных шин.
Практически все автолюбители делятся на два лагеря «шипучечников» и «липучечников». Первые считают, что зимняя резина без шипов – это примерно как свадьба без невесты, а вторые – что без дамы в белом платье с фатой прекрасно можно обойтись, поскольку фрикционка и шумит меньше, и идет мягче. Я не отношусь к непримиримым сторонникам как первой, так и второй точки зрения, поскольку считаю, что стоит исходить из тех дорожных условий, с которыми в основном приходится сталкиваться. Если у вас на пути постоянно встречается плотный снежный накат или тем паче – голый лёд, то без шипованных шин не обойтись. А если вы живёте в крупном городе, где улицы все-таки чистят и обрабатывают реагентами, а за его пределы выбираетесь не слишком часто и опять-таки – в основном по магистралям, которые вовремя очищают от снега, то фрикционные шины будут в самый раз. Потому что на покрытом подтаявшим снежком асфальте шипы ничем не помогают, в глубоком снегу нерасчищенных парковок шипованные шины не имеют никаких преимуществ перед нешипованными, а в остальных случаях, если вам все-таки предстоит проехать по льду и накату, стоит включить голову и просто снизить скорость. Именно по этой причине я уже много лет зимой переобуваю свою машину во фрикционную резину. Предыдущий комплект Bridgestone верой и правдой прослужил мне с 2016 года, ни разу не подставив и не заставив вытирать со лба холодный пот ни на укатанном снегу, ни в обычной для Москвы солевой каше из воды и снега. Но даже с учетом традиционно невысоких, как и у всех личных машин автомобильных журналистов, пробегов настало время порадовать себя и автомобиль новой «обувкой».
Особых мук выбора я не испытывал: год назад я участвовал в тесте новых зимних шин марки Gislaved, который прошел в Тюменской области. Тогда основное внимание и полигонные тесты достались шипованным IceControl, но и поездка по дорогам разной степени заснеженности на автомобилях, обутых во фрикционные шины Gialaved ArcticControl, убедила меня в том, что на всех покрытиях эти шины ведут себя достойно. Вот на них я и остановил свой выбор.
Напомню, что эти шины полностью унаследовали конструкцию и рисунок протектора от своего прародителя, Continental Conti VikingContact 7. Рисунок – симметричный и на первый взгляд может показаться ненаправленным, но на самом деле это не так. Рисунок включает в себя систему канавок, которая нужна для противодействия аквапланированию и скольжению на покрытии со снежной слякотью, а также выбросу снежно-водяной смеси из пятна контакта. Отдельные блоки соединяются перемычками – это увеличивает жёсткость в поперечном направлении, препятствует уводу и улучшает характеристики управляемости в любых условиях. Как и на всех современных фрикционных зимних шинах, блоки протектора иссечены многочисленными прорезями-ламелями, в данном случае – трёхмерными. Именно эти ламели обеспечивают сцепление шины с дорогой в снегу: они забиваются снежной массой, а именно сцепление снега со снегом и дает максимальный эффект! Ну и острые боковые кромки тоже работают.
Несколько сложней вопрос с резиновой смесью: её, конечно, тоже постарались сохранить, но компании пришлось искать новых поставщиков. Например, силику (двуокись кремния) и еще ряд составляющих поставляет «Сибур», а поставкой синтетического каучука занимается «Татнефть». Тем не менее в компании уверяют, что «увеличенное содержание силики обеспечивает улучшенное сцепление на мокром покрытии и превосходные тормозные характеристики, а добавление в состав резинового компаунда рапсового масла способствует превосходной адаптации к заснеженным и обледенелым поверхностям». Во всяком случае шина не теряет эластичности даже при снижении температуры до -30 ºC, но при этом не превращается в желе при серьёзном плюсе.
Зима 2025-2026 года получилась очень своеобразной. Начало её было до неприличия тёплым – снежок выпадал, но сразу таял, вместо снега шли дожди… Практически до новогодних праздников под колёса моего «Фрилика» ложился в основном чистый асфальт, в худшем случае – мокрый. Но за недели этой странной «недозимы» или «зимы-предзимья» я отчетливо чувствовал, что поведение автомобиля на этих зимних шинах ничем не отличается от поведения на летних. Разве что ощущалась чуть большая жёсткость ArcticControl и на стыках мостов и эстакад, и на «лежачих полицейских». Но это лишь по сравнению с моими старыми Bridgestone Blizzak, а вот по сравнению с летней резиной жёсткость казалась точно такой же. Ну и ещё пара наблюдений: шины вообще не склонны к заносам даже при очень энергичном прохождении поворотов и обеспечивают быстрый отклик на действия рулем. Обычно зимние шины шумят чуть больше, чем летние. Пожалуй, это отмечалось и в моём случае, но эта разница была на уровне слабо уловимых нюансов.
Перед Новым Годом, 25-26 декабря, на Москву обрушился вполне приличный снегопад с сильным ветром. Естественно, коммунальные службы приступили к расчистке, но все «маршруты московские» махом расчистить невозможно, ведь общая протяженность улиц в столице превышает 6000 километров, так что, отправляясь с предновогодними визитами, я поначалу осторожничал, глядя, как временами то один, то другой автомобиль начинает когда слегка, а когда и вполне серьёзно «мотать». Но очень быстро пришло чувство уверенности: сочетание правильного полного привода, правильно настроенной электроники и правильной зимней резины буквально заставляло забыть о том, что под колёсами – то тонкий слой снежка на асфальте, то просто снег, то скользкий асфальт.
Но всё это было лишь начало: после праздников случилось то, что вошло в историю как «месяц снежного апокалипсиса». За это время мне как минимум четыре раза пришлось браться за лопату, чтобы скинуть с капота и крыши Фрилендера полуметровый слой нападавшего за ночь снега. При таких объёмах щётка уже не помогала… Затем нужно было решить ещё одну задачу: пробить снежный бруствер, организованный отвалом трактора коммунальщиков, расчищавших внутридомовые проезды. Ну и затем уже можно было отправляться в путь по улицам разной степени расчищенности и заснеженности. И в течение всего этого времени я ловил себя на том, что в голове помимо моей воли постоянно крутилась та самая песенка про зайцев: «А нам всё равно, а нам всё равно!» Контроль над автомобилем сохранялся в любой ситуации: и на нерасчищенной парковке, где машина маневрировала, проваливаясь чуть ли не по пороги, и в сугробе, куда пришлось съехать, чтобы пропустить встречный автомобиль, и на московском скоростном диаметре, где я, пользуясь малым количеством машин, врубил круиз-контроль и в полном соответствии с ПДД спокойненько катил со скоростью 100 км/ч.
Увы, за эту зиму мне не попались под колёса ни участки с чистым льдом, ни с гладким снежным накатом, так что про эффективность Arctic Control на льду я вам ничего не скажу. Но вот в том, что и на накате шины бы меня не подвели, я абсолютно уверен. Дело в том, что годом ранее, во время официального теста этой резины, мне довелось проехать по достаточно извилистой лесной дороге со снежным накатом, и оказалось, что шины позволяют уверенно держать скорость порядка 80 км/ч. Но когда мы остановились для фотосъёмки, я обнаружил, что поверхность дороги практически такая же скользкая, как чистый лёд, и мне даже пришлось ухватиться за кузов, чтобы не упасть.
Затем пришла аномально тёплая весна, и я даже подумывал, а не пора ли переобуваться? Но в конце апреля зима сделала отчаянную попытку отбить уже сданные позиции, и снова снег на дорогах, и снова то самое чувство уверенности и полного контроля над автомобилем.
Подводя итоги, могу сказать: с выбором шин я точно не ошибся. Думаю, что и другие водители, которые последуют моему выбору, тоже не будут разочарованы. Естественно, если их в принципе устраивает тот баланс свойств, который характерен для фрикционных шин в целом, и если они соответствуют их образу жизни и тем маршрутам, по которым они в основном передвигаются. А ещё, полагаю, это был не последний сезон, в течение которого я буду ощущать, что зимние дороги – под моим контролем.