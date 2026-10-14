Автоэксперт перечислил машины, которые стали покупать из-за проблем с бензином

На фоне перебоев с топливом в России вырос спрос на экономичные автомобили из Азии. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов. Речь идёт о машинах, которые ввозят по параллельному импорту.

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По словам эксперта, россияне всё чаще интересуются небольшими китайскими электромобилями — и как первой, и как второй машиной. В пример эксперт привёл BYD Dolphin и Geely Panda Mini: маломощные хетчбэки на 40−50 л.с. с запасом хода до 30 км на одной зарядке. Такие машины с минимальным пробегом из Китая стоят около 1−1,2 млн рублей. Уже в базовой версии есть кондиционер, мультимедиа с сенсорным экраном, камера заднего вида, парктроники и цифровая приборная панель.

Второй популярный вариант — подержанные автомобили из Южной Кореи с заводским газовым оборудованием. Спросом пользуются Kia K5, Hyundai Sonata и Kia Sportage с 2,0-литровыми моторами на 146 л.с. Свежие машины возрастом до 3 лет и с небольшим пробегом обходятся в 2−2,5 млн рублей.

Третья категория — гибриды из Южной Кореи: компакт-кроссоверы Kia Niro Hybrid и Hyundai Kona Hybrid с 1,6-литровым бензиновым двигателем и электромотором суммарной мощностью около 141 л.с. Подержанные варианты стоят примерно 2,5 млн рублей.