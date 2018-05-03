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Школьники из Черемушек прошли «Маршрут выживания»
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Школьники из Черемушек прошли «Маршрут выживания» 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
Воспитанники кадетских классов школы № 2115 под руководством учителя физической культуры Василия Поталащенко приняли участие в «Школе безопасности». И хотя школьникам повезло с погодой, ребят ждали немалые трудности.
На Воробьевых горах был подготовлен «Маршрут выживания». Кадеты ориентировались на местности, выполняли боевое развертывание, эвакуировали условного пострадавшего, производили подачу спасательного круга в зону утопающего и подачу спасательного конца Александрова.
«На лодке они умело спасли пострадавшего (манекена) с поверхности воды и оказали ему первую помощь. Еще были параллельные перила и узлы. Команда достойно справились со всеми этапами. Результаты будут подведены позже. Молодцы ребята», — передает пресс-служба школы.
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