Школьники из Черемушек прошли «Маршрут выживания»

Воспитанники кадетских классов школы № 2115 под руководством учителя физической культуры Василия Поталащенко приняли участие в «Школе безопасности». И хотя школьникам повезло с погодой, ребят ждали немалые трудности.

На Воробьевых горах был подготовлен «Маршрут выживания». Кадеты ориентировались на местности, выполняли боевое развертывание, эвакуировали условного пострадавшего, производили подачу спасательного круга в зону утопающего и подачу спасательного конца Александрова.

«На лодке они умело спасли пострадавшего (манекена) с поверхности воды и оказали ему первую помощь. Еще были параллельные перила и узлы. Команда достойно справились со всеми этапами. Результаты будут подведены позже. Молодцы ребята», — передает пресс-служба школы.