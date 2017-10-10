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Lexus потратил 15 лет на разработку особого оттенка
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Lexus потратил 15 лет на разработку особого оттенка 

Motor.ru 10 октября 2017
Компания Lexus потратила 15 лет на разработку особого оттенка синего, который получил название Structural Blue. Над созданием краски работали технические центры марки в США и Японии, а также компания VIAVI Solutions. Об этом сообщает издание Carscoops.
Цвет, вдохновением для которого послужила бабочка Морфо, изготавливается на основе пигмента с 40 отдельными слоями. В Lexus говорят, что способность оттенка постоянно меняться в зависимости от освещения объясняется сложной наноструктурой, которая похожа на мельчайшие хлопья.
Обычные пигментные краски отражают не менее 50 процентов видимого синего цвета, а в случае с Structural Blue это значение составляет 100 процентов. На покраску одной машины — особый окрас кузова доступен только для купе LC — уходит 300 граммов пигмента с 300 миллиардами «хлопьев». Краска наносится тонким слоем в 15 микрометров между основой и защитным слоем, а всего в день окрашивают только два автомобиля.
Купе Lexus LC500 оснашается 477-сильным двигателем V8 и 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Заднеприводный спорткар способен разгоняться до ста силометров в час за 4,7 секунды. Цены на модель начинаются от 7 886 000 рублей.
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