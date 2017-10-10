Lexus потратил 15 лет на разработку особого оттенка

Компания Lexus потратила 15 лет на разработку особого оттенка синего, который получил название Structural Blue. Над созданием краски работали технические центры марки в США и Японии, а также компания VIAVI Solutions. Об этом сообщает издание Carscoops.

Цвет, вдохновением для которого послужила бабочка Морфо, изготавливается на основе пигмента с 40 отдельными слоями. В Lexus говорят, что способность оттенка постоянно меняться в зависимости от освещения объясняется сложной наноструктурой, которая похожа на мельчайшие хлопья.



Обычные пигментные краски отражают не менее 50 процентов видимого синего цвета, а в случае с Structural Blue это значение составляет 100 процентов. На покраску одной машины — особый окрас кузова доступен только для купе LC — уходит 300 граммов пигмента с 300 миллиардами «хлопьев». Краска наносится тонким слоем в 15 микрометров между основой и защитным слоем, а всего в день окрашивают только два автомобиля.



Купе Lexus LC500 оснашается 477-сильным двигателем V8 и 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Заднеприводный спорткар способен разгоняться до ста силометров в час за 4,7 секунды. Цены на модель начинаются от 7 886 000 рублей.