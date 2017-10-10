Представлен обновленный кроссовер Mahindra KUV100

Индийский автопроизводитель Mahindra & Mahindra провел презентацию обновленного компактного кроссовера Mahindra KUV100, который получил приставку в названии NXT.



На обновленную модель уже открыт прием предзаказов в Индии. Начальная стоимость автомобиля стартует с отметки от 439 000 рупий (392 тыс. рублей).

car.ru

После рестайлинга Mahindra KUV100 NXT получил измененные бампера, модернизированную решетку радиатора и пересмотренную светотехнику.



«Посвежевший» автомобиль увеличился в длину на 25 мм — до 3 700 мм, а ширина и высота остались теми же — 1 735 и 1 655 мм соответственно. Расстояние между колесными осями достигает 2 385 мм, а клиренс — 170 мм.



В начальной комплектации обновленная машина будет предлагаться с 6-местной конфигурацией салона, то есть вместо двух отдельных передних кресел устанавливается «диван». В топовых версиях будут предлагаться отдельные кресла.



В перечень оборудования рестайлингового кросса будет входить кондиционер, ABS, EBD и информационно-развлекательный комплекс с 7-дюймовым экраном и системой навигации.



А вот технические характеристики автомобиля остались прежние: 1,2-литровый бензиновый двигатель мощностью 83 силы и 1,2-литровый дизель, который выдает 78 сил. В качестве трансмиссии предлагается 5-ступенчатая механическая коробка передач, а привод будет только передний.