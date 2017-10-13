Илон Маск показал процесс сборки машин Tesla

На видео запечатлён процесс штамповки панелей автомобиля Model 3 компании Tesla. Одним из возможных мотивов публикации такого видео называется заблуждение в том, что автомобили собираются вручную.
Ранее в «ФедералПресс» также писали: ученые ДВФУ установили, что низкомолекулярные пектины из морской травы способны защитить человека от токсичных металлов и радионуклидов, сообщается в новостях вуза. По их мнению, такие пектиновые вещества можно использовать в качестве активных компонентов продуктов и БАД.