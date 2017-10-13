Илон Маск показал процесс сборки машин Tesla в соцсетях

На видео запечатлён процесс штамповки панелей автомобиля Model 3 компании Tesla. Одним из возможных мотивов публикации такого видео называется заблуждение в том, что автомобили собираются вручную.

Stamping Model 3 Body Panels (real-time) Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Окт 11 2017 в 9:32 PDT



