Ещё
Илон Маск показал процесс сборки машин Tesla
Далее:
Читайте также:
Ещё

Илон Маск показал процесс сборки машин Tesla в соцсетях 

РИА «ФедералПресс» 13 октября 2017
Илон Маск продемонстрировал автоматизированный процесс сборки автомобилей Tesla в Instagram.
На видео запечатлён процесс штамповки панелей автомобиля Model 3 компании Tesla. Одним из возможных мотивов публикации такого видео называется заблуждение в том, что автомобили собираются вручную.

Stamping Model 3 Body Panels (real-time)

Публикация от Elon Musk (@elonmusk)


Ранее в «ФедералПресс» также писали: ученые ДВФУ установили, что низкомолекулярные пектины из морской травы способны защитить человека от токсичных металлов и радионуклидов, сообщается в новостях вуза. По их мнению, такие пектиновые вещества можно использовать в качестве активных компонентов продуктов и БАД.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Водительские права москвичей будут продлевать автоматически АвтоВАЗ перенес в Тольятти сборку лифтбэков Lada Granta В России усложнят процедуру электронной продажи ОСАГО
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Представлен рендер современной «Победы»
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение