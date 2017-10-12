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Компания Toyoda Gosei везет в Токио резиновый концепт
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Компания Toyoda Gosei везёт в Токио резиновый концепт 

LiveCars.Ru 12 октября 2017
Компания Toyoda Gosei, являющаяся подразделением японского автогиганта Toyota и специализирующаяся на производстве пластиковых и резиновых компонентов для автомобильной индустрии, представит в Токио уникальный концепт Flesby II Concept.
Особенностью прототипа является то, что его кузов выполнен из резины, что призвано максимально защитить пешеходов. Как рассказали представители японской компании Toyoda Gosei, резиновый концепт Flesby II Concept — это видение компактных городских автомобилей 2030 года.
Немаловажен тот факт, что кузов концептуального прототипа Toyoda Gosei Flesby II Concept выполнен из так называемого материла e-rubber, который может видоизменяться под действием электрического тока. Таким образом, концепт способен менять свою форму.
Toyoda Gosei

Зелёные элементы кузова прототипа Flesby II Concept сделаны из полупрозрачной резины, под которой находятся специальные светодиодные элементы. При необходимости они могут выводить информацию для других участников дорожного движения. Такие же материалы использованы в оформлении интерьера.
Помимо этого, автосалон в Токио-2017 станет местом премьеры концептуального интерьера, и концепции передней части автомобиля от компании Toyoda Gosei.
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